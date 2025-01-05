Метапневмовирус открыл сезон

Новая вспышка вируса в Китае. Национальное управление по контролю и профилактике заболеваний сообщило о распространении метапневмовируса человека. В конце декабря эпидемиологи взяли пробы в нескольких больницах страны и обнаружили, что в различных провинциях активно растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями, включая грипп, риновирус, но самая тревожная тенденция к росту у метапневмовируса. Чаще всего он поражает детей в возрасте до 14 лет. Роспотребнадзор сообщил, что ситуацию в КНР отслеживает и держит на контроле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В соседнем Казахстане, например, с октября выявили новый метапневмовирус у 30 человек. Когда туристы массово начнут возвращаться домой после новогодних путешествий из Азии, наверняка привезут вирус и в Россию, полагает вирусолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев: «Это один из вирусов, который вызывает респираторные заболевания. Бывают иногда пневмонии, но это не коронавирус, от которого ни у кого не было иммунитета, который вызывал тяжелые пневмонии, потому что поражал нижние отделы дыхательных путей.

То есть в этом ничего страшного нет, такие вспышки периодически бывают, особенно в азиатских странах. Кто-то, может быть, даже и привезет его в Россию, но эпидемии не будет. Будет небольшая вспышка, которую очень быстро погасят. Кто-то попадет в эту вспышку, но ничего катастрофичного не случится, переболеют и все. Просто после коронавируса за любой вспышкой, если что-то появляется, начинают тут же следить. Люди просто начинают бояться, как только слышат слово "вирус". Но в этом нет ничего нового».

Метапневмовирусная инфекция, сообщают врачи, сопровождается поражением верхних и нижних дыхательных путей. Протекает как ОРЗ: с насморком, кашлем и лихорадкой. У детей и ослабленных пациентов метапневмовирус вызывает бронхит. Но особого лечения это заболевание не требует, отметила врач-терапевт Алевтина Федина: «Это сезонные заболевания, которые происходят из-за того, что снижается иммунитет, в целом людей становится больше в помещениях. Потому что зима, потому что все хотят в тепло, особенно на горнолыжных курортах. Естественно, распространение происходит более легким и быстрым путем.

Метапневмовирус человека — это банальный вирус. Единственное его отличие в том, что он больше распространен среди детей. Особых медикаментов нет, просто симптоматическое лечение. Высокая температура — сбиваем, болит горло — пьем что-то теплое, проветриваем помещение. В масках нет никакого смысла, потому что мы все знаем, как эти маски носятся. Но что можно сделать: сосредоточиться на том, чтобы не тереть глаза руками, не совать в руки в рот, потому что слизистые очень восприимчивы к вирусам, которые находятся у нас на руках. Вместо того чтобы пить миллион витаминов, можно каждый день есть болгарский перец. В болгарском перце витамина С больше, чем в апельсине, например, или даже в лимоне».

Китай вошел в топ-5 самых популярных у россиян направлений, в том числе и на новогодние праздники. Всего, по оценке Ассоциации туроператоров России, за прошлый год КНР посетили почти 2 млн туристов. Это вдвое больше, чем было в 2023 году. Заметный рост спроса отмечается на туры и в другие азиатские страны: Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Японию и Южную Корею.

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Светлана Белова