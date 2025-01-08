Экс-президент Грузии Зурабишвили получила стипендию института Маккейна в США

Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили получила стипендию Генри Киссинджера в Институте Джона Маккейна при Государственном университете Аризоны (ASU). В институте сочли, что политик «олицетворяет стойкую государственную мудрость и защиту демократических ценностей своей страны».

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Пресс-служба учреждения отметила, что госпожа Зурабишвили, будучи на посту президента, «решительно защищала путь Грузии к интеграции в Евросоюз и НАТО и поддерживала демократические реформы». В частности, она наложила вето на «закон об иностранных агентах» и отказывалась уйти в отставку после прошедших в стране выборов. Институт ожидает, что стипендиат продолжит «традицию принципиального, стратегического лидерства на одном из самых важных демократических полей битвы в мире».

Сама госпожа Зурабишвили назвала важной поддержку демократических деятелей в «борьбе между автократиями и демократиями». По ее словам, Грузия «олицетворяет эту борьбу».

Саломе Зурабишвили отказалась признать легитимность парламентских выборов, прошедших в Грузии в октябре. Она отказывалась складывать с себя полномочия президента и покидать резиденцию главы государства. Однако после того, как избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили вступил в должность, госпожа Зурабишвили согласилась покинуть президентский дворец.

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