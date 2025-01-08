В ПДД уточнят запрет применения телефонов за рулем

В дни новогодних каникул в соцсетях, телеграм-каналах и СМИ с подачи ряда экспертов активно велось обсуждение новой нормы ПДД, якобы запрещающей водителям с 1 марта 2025 года держать в руках кофе, хот-доги и другую еду при управлении автомобилем. В действительности такого требования нет. Дело в том, что в сентябре 2024 года Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru для публичного обсуждения комплексные поправки к ПДД, в которых среди прочего был предложен запрет пользоваться любым «устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления». Действующие ПДД, напомним, запрещают автомобилистам пользоваться телефоном без cистемы hands-free. Идея новой нормы, поясняли в Минтрансе, заключалась в том, чтобы минимизировать риски отвлечения водителей от управления не только при разговоре по телефону, но и при использовании планшетов и смартфонов, просмотре соцсетей и мессенджеров. Обсуждение предложенной новеллы продолжилось в том числе в начале января 2025 года. При этом ряд экспертов, трактуя новую норму, заявляли, что под запрет может попасть употребление еды и напитков за рулем.

Между тем, как уже сообщал “Ъ”, еще в ноябре представители Минтранса заявили, что проект ПДД дорабатывается с участием ГИБДД и других ведомств. Сентябрьская редакция уже не является актуальной. Какие нормы попадут в новый вариант поправок, неизвестно. Более того, не существует подтверждений, что изменения вступят в силу 1 марта.

Иван Буранов