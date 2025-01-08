МИД Венгрии назвал неприемлемым прекращение Украиной транзита газа из РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины остановить транзит российского газа в Европу неприемлемо. По его мнению, это решение противоречит намерениям Киева вступить в Евросоюз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Министр написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), что МИД Украины «довольно агрессивно отреагировал» на новость о росте цен на газ из-за прекращения транзита газа через Украину. Он также отметил регистрацию законопроекта на сайте парламента Украины, который закрывает транзит газа и нефти из РФ в период военных действий.

«Поэтому я счел необходимым обратить внимание украинских коллег: есть реальность, есть права и обязанности. Реальность такова: в ЕС государства единогласно принимают решение о присоединении новых членов. Другими словами, нам нужно проголосовать за каждое государство»,— отметил господи Сийярто.

7 января господин Сийярто сообщил, что цены на газ в Европе выросли на 20% из-за отказа Украины от транзита. В начале месяца стоимость газа выросла до максимума с октября 2023 года. К 6 января цены упали до значений конца декабря.

О последствиях отмены транзита для России — в материале «Ъ» «Трубы напрасные».