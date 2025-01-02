Bloomberg: цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года

Стоимость газа на торгах в Европе выросла до максимального с октября 2023 года уровня, пишет Bloomberg. В моменте она достигала $540 за 1 тыс. куб. м.

Как отмечает агентство, топливо подорожало на фоне прекращения поставок российского газа в Европу через Украину. Кроме того, на стоимость повлияла приостановка работы завода СПГ в норвежском Хаммерфесте. Он прекратил производство до 9 января из-за отказа компрессора.

Утром 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину. Причиной стало истечение срока договора российской компании с украинским «Нафтогазом».

Как «Газпром» прощается с транзитом через Украину — в материале «Ъ» «Трубы напрасные».