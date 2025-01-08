Спекулянты отыгрались на каникулах

Спекулятивная новогодняя атака на российскую валюту оказалась быстротечной. Несмотря на то что в самом начале января внебиржевой курс доллара поднимался до 115 руб./$, однако к 8 января он откатился к отметке 105 руб./$. Биржевой курс юаня, поднимавшийся до 13,84 руб./CNY, в итоге опустился ниже 13,6 руб./CNY. Высокая волатильность типична для начала года, когда из-за длительных выходных проводит операции ограниченный круг игроков. В ближайшие недели движение курса доллара будет проходить в диапазоне 100–105 руб./$, чему будет способствовать высокая ключевая ставка и сезон более низкого спроса на нее со стороны импортеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Игра на понижение российской валюты, начатая в конце декабря, в первые дни нового года не увенчалась успехом. Согласно данным Investing.com, еще 2 января внебиржевой курс доллара достигал 115 руб./$, максимума с марта 2022 года. Однако надолго на этой отметке задержаться ему не удалось, и уже 6 января курс опустился ниже 110 руб./$, а в среду, 8 января, откатился до отметки 104,5 руб./$. На торгах Московской биржи 3 января курс юаня поднимался до 13,84 руб./CNY, 6 января опустился до 13,62 руб./CNY, а 8 января — до 13,56 руб./CNY. Впрочем, достигнутые значения были минимальными лишь с 27–28 декабря прошлого года.

При этом заметные колебания курсов ведущих валют в начале года происходили на фоне традиционно низкой активности инвесторов. По оценке “Ъ”, основанной на данных опроса брокеров, за три биржевых дня суммарный объем торгов юанем с поставкой «завтра» составил лишь 22,5 млрд руб. Это в пять-семь раз ниже дневного объема торгов в последнюю рабочую неделю ушедшего года. Текущая активность оказалась даже ниже, чем была в начале 2024 года, тогда за первые четыре торговые сессии объем составил почти 62 млрд руб. Общее число сделок с китайской валютой с начала года немногим превысило 22 тыс. шт., более чем втрое ниже среднедневного показателя в декабре, и заметно уступило показателю годичной давности. Несмотря на отсутствие крупных игроков рынка в лице банков и компаний, размер средней сделки по сравнению с показателем годовой давности опустился лишь на 13%, до 1 млн руб.

В связи с низкой ликвидностью в начале января динамика курса определяется поведением ограниченной группы инвесторов, которые руководствуются зачастую не фундаментальными, а спекулятивными причинами.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, рост курсов иностранных валют в конце 2024 года был связан в том числе со стремлением некоторых участников торгов временно «припарковать» свои средства перед длинными выходными. «В начале 2025 года началось движение курсов к адекватным значениям при отсутствии негативного новостного фона»,— отмечает ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Дальнейшая ситуация на валютном рынке будет зависеть в первую очередь от совокупности фундаментальных факторов. Среди них Людмила Рокотянская выделяет высокую ключевую ставку, сезонно более низкие объемы импорта, а также риски новых санкций в отношении российской нефти. Важное значение для валютного рынка будут иметь показатели торгового и платежного балансов, которые будут опубликованы в 20-х числах января. «В зависимости от того, какие будут представлены оценки по итогам 2024 года, можно будет судить об обеспеченности иностранной валютой, что определяет слабость или силу национальной валюты»,— отмечает Наталия Пырьева.

Участники российского финансового рынка будут отыгрывать и инаугурацию Дональда Трампа, которая состоится 20 января, в том числе и его последние заявления перед вступлением в должность президента США. Инвесторы ожидают, что возвращение к власти лидера республиканцев приведет к изменениям в отношениях между Россией и США и может оказать поддержку рублю. Однако, как считает госпожа Пырьева, не стоит быть излишне оптимистичными и текущее спекулятивное укрепление рубля необязательно будет свидетельствовать в пользу устойчивости этой тенденции. По ее оценке, курс доллара в начале года останется в диапазоне 100–105 руб./$.

Виталий Гайдаев