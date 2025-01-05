Рублю составили прогнозы

Валютный рынок фиксирует рекордную разницу в прогнозах. Доллар в 2025 году будет стоить 96-130 руб. Самая оптимистичная оценка у Министерства экономического развития. По их подсчетам, средний курс доллара в следующие 12 месяцев составит 96,5 руб. Ведомство подтвердило этот прогноз даже после того, как доллар дорожал до 110 руб. в конце ноября. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что курс доллара к концу 2025 года доберется до отметки в 115 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

У президента инвестиционного холдинга «Финам» Владислава Кочеткова ожидания более негативные. Но он уточняет, что рубль будет зависеть не от рыночных факторов: «Сложно делать прогнозы, когда геополитика может повернуться в какую угодно сторону. Пока геополитика скорее повернулась лицом к России, но несильно, боком чуть-чуть, это лучше, чем спиной. В целом, скорее всего, рубль продолжит ослабление. У меня личные прогнозы достаточно пессимистичные, я ожидаю, что и на уровень 130 руб. за доллар в этом году мы вполне можем сходить. Хотя, скорее всего, средний курс будет в районе 115-118 руб.

Наши аналитики более оптимистичны, они ожидают доллар в диапазоне 107-110 руб. Скорее всего, это будет скачкообразное движение. Будем видеть вялотекущее укрепление, которое сменяется резким ослаблением, и такие волны будут складываться по отношению к рублю в нисходящий тренд».

В 2024 году доллар подорожал больше чем на 10% и закрепился выше 100 руб. При этом власти ослабили меры валютного контроля и снизили для экспортеров требования о репатриации выручки. На пике кризиса в ноябре в ситуацию пришлось вмешаться Центробанку. Он прекратил покупки юаней для Минфина в рамках бюджетного правила, и доллар опустился в диапазон 100-105 руб. Долго он не продержится, считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева: «Пока нет оснований ожидать, что будет наблюдаться заметное ослабление или укрепление рубля. То есть мы в начало года будем вступать на уровнях 100 руб. за доллар, возможно, даже с потенциалом к какому-то умеренному укреплению. В дальнейшем динамика рубля будет традиционно приравнена к показателям внешней торговли.

Скорее обстановка складывается не в пользу рубля, потому что санкции так или иначе сдерживают потенциал роста экспорта. Также стоит обращать внимание на рынок нефти, который в последние месяцы не показывает какого-то заметного роста. Нельзя сказать, что все сильно плохо, в целом текущие цены достаточно комфортны для России. Более того, за последнее время наблюдается сжатие спредов. Тем не менее в отношении импорта спрос со стороны России остается достаточно высоким. Мы ожидаем, что к концу года рубль приблизится к отметке 110-115 руб. за доллар, если мы не берем в расчет каких-то внешних шоков.

Такое ощущение, что все самое плохое уже как будто бы реализовалось. Неприятными были, конечно, санкции против банков, которые обслуживают экспортные платежи России. Дальнейшее ухудшение, допустим, санкционного давления в отношении нефтяного экспорта будет определенно очень негативным фактором для рубля».

Центробанк уже объявил, что в январе исполнит обязательства перед Минфином и вернется к покупкам валюты. Операции начнутся 9 января. Согласно обновленной оценке, регулятор выделит на это 5,5 млрд руб. в день. Впрочем, одновременно с этим ЦБ продолжит и продавать валюту на 8,8 млрд руб. в сутки. Поэтому резкого снижения ждать не стоит, уверен директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг: «В принципе, январь с деловой точки зрения — месяц достаточно короткий, плюс в конце месяца в Китае начнется неделя праздников. В общем, можно ожидать, что спрос импортеров на валюту будет достаточно низкий, просто потому что ничего нельзя будет оплатить и заказать. Поэтому если говорить про возобновление операций Центробанка, они уравновесят эту динамику. Какого-то большого влияния на курс я, честно говоря, в ближайшие месяцы не жду.

Мы видим, что потребительский спрос по-прежнему остается высоким, даже если кредитование притормозило, все равно зарплаты повышаются, остается возможность приобретать товары, в том числе импортные. Поэтому можно ожидать, что доллар в первые кварталы будет около 100 руб., затем все-таки пойдет сильнее вверх. Я сейчас жду средний курс примерно на уровне 103-104 руб. за доллар.

Объем экспорта нефти, судя по предварительным оценкам, в начале года будет ниже, чем год назад. Есть, конечно, фактор Дональда Трампа, который может уже 20 января подписать какие-то распоряжения, указы, которые могут способствовать, предположим, очень быстрому наращиванию добычи нефти. Но я думаю, что ОПЕК будет стараться сделать так, чтобы цены не упали ниже $70 за баррель. Но снижающиеся объемные показатели, скорее всего, негативно скажутся на доходах от экспорта».

Участники рынка при этом уверены, что повышенная волатильность на рынке сохранится. Например, в 20-х числах декабря международные торговые площадки сообщили об аномальных потерях рубля. Портал Investing.com показывал, что доллар за несколько часов подорожал со 100 руб. до 107 руб. Собеседники “Ъ FM” предположили, что это сбой, ведь оснований для такого резкого движения не было. Но потом ЦБ подтвердил, что спрос на валюту вырос и заметно повлиял на ее цену.

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Иван Якунин