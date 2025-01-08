Tesla получит в этом году от конкурентов более €1 млрд

Аналитики UBS Group подсчитали, что Tesla заработет в 2025 году более €1 млрд на проблемах конкурентов с соблюдением требований законодательства ЕС. Именно столько американская компания получит в рамках европейской системы торговли квотами на вредные выбросы.

В рамках системы торговли квотами концерны, которые не выпускают достаточное количество электромобилей для соблюдения ограничений на вредные выхлопы, могут заплатить тем, кто укладывается в этот лимит с запасом, чтобы избежать штрафных санкций со стороны регуляторов ЕС.

Согласно документу, опубликованному вчера, 7 января, к пулу Tesla уже присоединились Toyota, Ford, Mazda, Subaru, а также Stellantis. При этом бывший генеральный директор Stellantis Карлос Таварес ранее утверждал, что концерн сможет выполнить обязательства по уровню выбросов самостоятельно.

Кирилл Сарханянц