Страховщики присматриваются к управлению

Страховщики начинают работать с управляющими компаниями для реализации услуг долевого страхования жизни (ДСЖ). По их словам, это позволяет быстро запустить продукт, но сильно ограничивает выбор инвестиционных продуктов. На этом фоне многие участники рынка рассматривают вариант получения собственной лицензии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Страховые компании начинают работать с управляющими компаниями для проведения операций по программам ДСЖ, следует из опроса “Ъ”. О таких намерениях рассказали «СОГАЗ-Жизнь» (по данным «Эксперт РА», по итогам 2023 года занимала 3-е место среди страховщиков жизни, сборы более 74 млрд руб.,), «Ренессанс Жизнь» (5-е место, 58,1 млрд руб.), «РСХБ—Страхование жизни» (7-е место, 17,7 млрд руб.), «МАКС-Жизнь» (14-е место, 5,8 млрд руб.), «Зетта Страхование жизни» (20-е место, 1,1 млрд руб.). У всех компаний, кроме «Зетта Страхование жизни», есть родственные или входящие в группу управляющие компании.

С 1 января 2025 года вступили в силу положения закона о ДСЖ, касающиеся заключения договоров страхования. Для проведения этих операций участники рынка должны иметь либо договор с управляющей компанией (УК), либо соответствующую лицензию (пока никто не получил). В случае приобретения ДСЖ страхователь самостоятельно инвестирует средства в паи открытых и закрытых ПИФов, меняет структуру портфеля, давая соответствующие указания страховой компании. По оценкам экспертов, потенциальный объем рынка ДСЖ может составить 180–250 млрд руб. (см. “Ъ” от 5 декабря 2024 года).

Сотрудничество с внешней УК дает возможность использовать уже существующие ПИФы с историей, при этом запуск ДСЖ требует меньше времени, отмечают в «СОГАЗ-Жизни». В то же время, по словам директора по правовым вопросам «Росгосстрах Жизни» Александра Козинова, работа с внешней управляющей компанией существенно снижает возможности создания и управления продуктом как таковым. Поскольку каждая управляющая компания предлагает лишь ограниченный набор фондов (как правило, до 20 ОПИФов), тогда как всего их больше 200, страховщики имеют меньше возможностей для выбора именно того набора, который им бы хотелось иметь, поясняет гендиректор аналитического центра «Бизнесдром» Павел Самиев.

По мнению экспертов, основной минус работы с внешней управляющей компанией — необходимость платить за услуги. В этом случае страховые компании несут лишь переменные издержки, зависящие напрямую от объемов продаж страховых полисов, поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. В частности, возможно применение разделения страховой премии, где на первоначальном этапе 5–15% от нее может быть направлено в качестве вознаграждения за управление активами при условии достижения целевых финансовых результатов, указывает он.

Чтобы обеспечить большую гибкость своим продуктам и избежать регулярных трат страховщики рассматривают получение лицензии управляющей компании.

В частности, такой вариант не исключают «Сбербанк Страхование жизни» (1-е место, 287,4 млрд руб.) и «Росгосстрах Жизнь» (4-е место, 65,6 млрд руб.). Работа в рамках собственной лицензии потенциально может позволить расширить линейку фондов и улучшить условия для клиента, уверена директор департамента андеррайтинга, тарификации и методологии «Зетта Страхование жизни» Александра Пашкеева. В таком случае страховщик сможет как собрать набор фондов по своему выбору с издержками на работу с управляющими компаниями этих фондов, так и создать собственные фонды — в последнем случае необходимо иметь значительный объем активов, отмечает господин Самиев. По оценке гендиректора «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрия Тимофеева, пороговой величиной является 50 млрд руб.

Впрочем, работа страховщиков с собственными лицензиями явно начнется не в перспективе этого года, считают эксперты. Внутри страховой компании нужно с нуля создать «мини управляющую компанию» со своим финансовым и бухгалтерским учетом, операционным взаимодействием, отладкой клиентского пути, поясняет директор по правовым вопросам «Росгосстрах Жизни» Александр Козинов. Но, как отмечает господин Самиев, только процесс получения лицензии может занять полгода, а полный запуск сервиса — около года. Расходы в этом случае могут составить до 350 млн руб., считает Андрей Бархота.

Юлия Пославская, Виталий Гайдаев