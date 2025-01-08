Глава МИД Австрии будет исполнять обязанности канцлера

Исполняющим обязанности канцлера Австрии после отставки Карла Нехаммера будет назначен министр иностранных дел страны Александр Шалленберг. Об этом сообщило издание Die Presse со ссылкой на источники, затем подтвердили в канцелярии президента Ван дер Беллена. Господин Шалленберг пробудет на посту до тех пор, пока глава ультраправой «Австрийской партии свободы» (FPO) Герберт Кикль не сформирует новое правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шалленберг

Фото: Пресс-служба МИД России Александр Шалленберг

Фото: Пресс-служба МИД России

Александр Шалленберг вступит в должность 10 января, сообщила канцелярия президента в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Он уже возглавлял правительство Австрии: в 2021 году он заменил на этом посту Себастьяна Курца, а спустя несколько недель объявил об отставке.

На этой неделе Александр Шалленберг заявил, что не войдет в правительство, возглавляемое Гербертом Киклем. Последний выступает за ужесточение миграционного законодательства и критикует политику ЕС в отношении России и Украины. Главе FPO поручено сформировать правительство, поскольку занимавший пост канцлера и возглавлявший правоцентристскую «Австрийскую народную партию» (OVP) Карл Нехаммер сообщил о провале коалиционных переговоров.

FPO стала лидером парламентских выборов, состоявшихся в Австрии в сентябре 2024 года. Правящая OVP заняла второе место, однако руководство партии отказалось вступать в коалицию с ультраправыми во главе с Гербертом Киклем, а Ван дер Беллен не поручил лидеру победившей партии формирование кабинета министров из-за его «радикальных взглядов». Народная партия вела переговоры о формировании правительства с социал-демократами и либеральной NEOS, но они провалились.

Об итогах парламентских выборов — в материале «Ъ» «Сделал правое дело — и гуляй».

Лусине Баласян