Канцлер Австрии Карл Нехаммер решил подать в отставку

Канцлер Австрии сообщил, что покидает свой пост из-за провала коалиционных переговоров. Он также заявил, что уйдет с должности главы Народной партии (НП). По словам политика, переговоры о формировании коалиционного правительства шли «долго и честно», однако представители партий не смогли прийти к соглашению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elisabeth Mandl, Reuters Фото: Elisabeth Mandl, Reuters

«Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов»,— сказал Карл Нехаммер. Канцлер добавил, что возобновлять переговоры не намерен. «После прекращения переговоров я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы НП, а также обеспечу упорядоченный переход (власти)»,— заявил канцлер в видеообращении, опубликованном в соцсети Х.

Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли в конце сентября. Правая Партия свободы (ПС) по их итогам набрала почти 29% голосов. НП заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте оказалась Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), получившая около 21% голосов. 9% — у партии «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS). Из-за нежелания других партий создавать коалицию с ПС переговоры велись между НП, СДПА и NEOS.

Подробнее о результатах выборов в Австрии — в материале «Сделал правое дело — и гуляй».