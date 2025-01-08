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В аэропортах Казани и Нижнекамска утром вводились ограничения

В аэропорту Казань и аэропорту Бегишево вводились ограничение на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В казанском аэропорту и Бегишево меры действовали до 08:00 по московскому времени. В Саратове ограничения сняли в 05:30, а в Ульяновске — в 07:00. Во время ограничений самолеты, направлявшиеся в эти аэропорты, не перенаправлялись на запасные аэродромы.

Согласно данным табло аэропортов, в Казани сегодня с 05:00 по 12:00 было задержано 9 рейсов на вылет и 12 на прилет, а в Нижнекамске — 1 на вылет и 1 на прилет.

Аzerbaijan Airlines уже сообщила, что отменила рейс из Баку в Казань, запланированный на сегодня, из-за введения плана «Ковер».

Влас Северин

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