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AZAL отменила рейс в Казань, запланированный на 8 января, из-за плана «Ковер»

Аzerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс из Баку в Казань, запланированный на 8 января, из-за плана «Ковер». Об этом сообщает агентство «Азертадж».

В сообщении уточняется, что решение было принято из-за закрытия воздушного пространства над Казанью. В AZAL подчеркнули, что безопасность полетов является приоритетом.

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от казахстанского города Актау. В результате катастрофы погибли 38 из 67 человек на борту.

Влас Северин

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