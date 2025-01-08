AZAL отменила рейс в Казань, запланированный на 8 января, из-за плана «Ковер»

Аzerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс из Баку в Казань, запланированный на 8 января, из-за плана «Ковер». Об этом сообщает агентство «Азертадж».

В сообщении уточняется, что решение было принято из-за закрытия воздушного пространства над Казанью. В AZAL подчеркнули, что безопасность полетов является приоритетом.

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от казахстанского города Актау. В результате катастрофы погибли 38 из 67 человек на борту.

Влас Северин