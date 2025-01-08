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Коммерсантъ FM
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Торгпред России: спрос на российских крабов в Китае увеличивается

Торговый представитель РФ Алексей Дахновский сообщил «РИА Новости», что потребители в Китае активно покупают российские крабы.

«Магазины российских товаров в последнее время можно встретить в самых разных городах Китая, отнюдь не только в самых крупных. Ассортимент этих магазинов становится все разнообразнее: хорошо продается молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика»,— сказал собеседник информагентства.

По словам российского торгпреда, на полках китайских магазинов появилась фарфоровая посуда и сувенирно-декоративные изделия из РФ. Недалеко от этих торговых точек, продолжил он, зачастую работают пекарни, где предлагают приобрести хлеб, выпеченный по российским рецептам, но из местных ингредиентов.

«Распробовали в Китае и российских крабов: потребители раскупают влет»,— высказал мнение господин Дахновский.

Между тем, «Ъ FM» выяснил, что поставки краба на российский рынок выросли на 20% за год из-за потери ключевых зарубежных каналов сбыта. Отечественные производители из-за санкций не могут продавать улов в США и ЕС.

При этом в Азию только за девять месяцев они экспортировали около 32 тыс. т краба. Внутри страны российские поставщики реализовали примерно 8 тыс. т продукции.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Краб меняет нишу».

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