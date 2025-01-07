Российский СПГ потек в Европу

Страны Евросоюза купили рекордный за пять лет объем российского СПГ. Как пишет Bloomberg, несмотря на призывы к запрету подобных поставок, в 2024 году Европа ввезла по морю около 16 млрд куб. м б сжиженного газа из России, в основном с завода «Ямал СПГ». Санкции запрещают перевалку российского газа в европейских портах, но не его закупку и потребление. В целом за 2024-й Европа получила из России 30 млрд куб. м, причем половину объема обеспечил ныне прекращенный транзит через Украину. Из-за остановки прокачки в Приднестровье веерно отключают электричество, а Молдавия перешла на румынский импорт. Еврокомиссия 7 января должна была провести встречу по газу, но украинская делегация не подтвердила участие, и переговоры отменили, сообщили власти Словакии. Страна также осталась без трубопроводного импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Котировки тем временем ползут вверх, и это ставит Брюссель в трудное положение, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов: «По предварительным итогам 2024 года чуть больше 16 млрд куб. м мы прокачали через Украину. Сейчас нужно найти примерно такой объем газа. При том что ремни-то уже затягивали.

Помимо "Ямал СПГ" есть два среднетоннажных завода — один у "Новатэка" и один у "Газпрома". Еще на Сахалине есть первый СПГ-завод, но там Азия, естественно, эти объемы разбирает. Все, что можно выбрать, сейчас добирают, отсюда и эти рекордные значения. Можно упрекнуть Европейский союз в поведении, похожем на действия Васисуалия Лоханкина, который голодал, но при этом по ночам ел борщ из холодильника. Политически декларируют, что необходимо отказаться от российского газа к 2027 угоду, что предполагает план REPower. Но коммерческий сектор сигнализирует, что как минимум другая ценовая конъюнктура, цены растут и после прекращения украинского транзита. А российский бюджет благодаря этому сможет больше заработать? Тут-то как раз ничего хорошего в замещении трубопроводных поставок нет. СПГ не облагается 30-процентной экспортной пошлиной. Плюс все СПГ-проекты в арктической зоне не платят рентные налоги, бюджет практически ничего не зарабатывает.

Что касается назначенной встречи Еврокомиссии, здесь абсолютно разные интересы. Наиболее громко мы слышим в последние недели Словакию, премьера Роберта Фицо, который как раз требовал созыва этой встречи. Осознают, что это большая головная боль, но Европейский союз нашел вот такую форму отказа. Украина играет тоже на срыв транзита, считает, что так она способствует тому, чтобы Европейский союз от Украины не отказался».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за остановки украинского транзита, топливо в Европе подорожало на 20%. На второй день после прекращения прокачки, как писал Bloomberg, стоимость газа на европейских торгах достигла рекорда с осени 2023-го. В моменте котировки превышали $540 за 1 тыс. куб. м. Россия, как отмечает агентство, планирует расширить экспорт СПГ, одновременно направляя трубопроводный газ другим покупателям, таким как Китай. Делать это бесконечно не удастся из-за ограниченного предложения, отмечает эксперт газового рынка Алексей Гривач: «Рост поставок в Евросоюз, если эти данные корректны, связан с перераспределением потоков СПГ между рынками. И, по моим оценкам, все-таки роста в западном направлении особого нет. Он остается стабильно высоким уже на протяжении трех лет. Просто идет некоторое перераспределение между Великобританией и Евросоюзом.

Великобритания в ЕС не входит, а они сокращали импорт СПГ в 2023-2024 годах. И в том числе российский СПГ они не закупали, там даже есть некий запрет. Соответственно, эти объемы просто перешли на терминалы в континентальной Европе. В то же время серьезного прироста в производстве и экспорте СПГ у нас нет. Сейчас оно должно было быть в связи с вводом первой очереди проекта "Арктик СПГ-2", но против него ввели санкции американцы блокирующие. Завод все-таки запустили, он работал какое-то время в тестовом режиме, но из-за сложностей с логистикой, особенно с недоступностью газовозов ледового класса для проекта — они еще только строятся — организовать ритмично вывоз газа с проекта пока не получается. Но на статистике прошлого года это, конечно, не отразилось».

Запасы газа в подземных хранилищах Европы тем временем опустились ниже 70%, подсчитали в ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE). Для сравнения, ровно год назад уровень был примерно 86%. Объемы истощаются не только из-за остановки транзита, но и из-за морозов, отмечают аналитики. А темпы отбора газа в текущем отопительном сезоне на треть выше среднего значения за предыдущие пять лет.

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Елизавета Скобцова