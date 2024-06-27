Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Наука преподавать

Российские вузы показывают высокое качество преподавания, но отстают в науке

Российское образование остается конкурентоспособным на мировом рынке, свидетельствуют данные международного рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за 2024 год. России удалось занять второе место по количеству университетов—участников рейтинга, но в топ-100 числится только МГУ. Традиционно сильные позиции у страны по качеству преподавания и слабые — по объемам исследований. Между тем международный рейтинг демонстрирует сдвиг в сторону Азии за счет укрепления Китая — усиление партнерства с КНР в сфере образования и рост госинвестиций в российскую науку могут обеспечить рост привлекательности образования в РФ.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В международный рейтинг университетов RUR за 2024 год попал 131 российский университет — это второй результат по количеству представителей в рейтинге после США. Рейтинг, напомним, составляется в России и оценивает работу всего 1,1 тыс. университетов из 86 стран мира с 2010 года. В рейтинге учитываются качество преподавания и исследований (вклад по 40%), уровни финансовой устойчивости интернационализации (по 10%). В рейтинге 2024 года также используются ретроспективные данные, тогда как из-за санкций и прекращения части проектов международного сотрудничества показатели научной продуктивности российских вузов должны были снизиться.

Согласно рейтингу, в глобальный топ-500 попали 11 российских вузов — это Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (76-я строчка и плюс 11 позиций к прошлому году), НИЯУ МИФИ (107-й, плюс 5), Московский физико-технический институт (116-й, плюс 9), Томский государственный университет (148-й, плюс 3), Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (257-й, плюс 145), Томский политехнический университет (284-й, плюс 39), Санкт-Петербургский государственный университет (294-й, плюс 16), НИТУ МИСиС (348-й, минус 84), Российский университет дружбы народов (362-й, плюс 42), Казанский федеральный университет (404-й, минус 47).

Более высокие позиции российские вузы занимают в отдельном рейтинге уровня преподавания. В топ-100 по этому показателю вошли три университета: МГТУ, МГУ, ТГУ. Еще восемь университетов попали в топ-200, в том числе РУДН, МФТИ, СПбГУ, КФУ, МИФИ. «В чем российские вузы действительно уступают вузам Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии, так это по блоку "Исследования". Здесь сказывается сложившееся с начала 1930-х годов разделение высшего образования и науки между университетами и Академией наук»,— пишут авторы.

В целом в рейтинге RUR по-прежнему лидируют университеты США: семь вузов в топ-10. Первое место третий год подряд занимает Гарвардский университет, второе место получил Стэнфордский университет, третье — Калифорнийский институт технологий. Еще в топ-10 попали два вуза Великобритании: Имперский колледж Лондона и Оксфордский университет. Наиболее важным изменением, по мнению авторов, стало попадание в десятку лучших Пекинского университета: китайский вуз занял четвертую строчку глобального рейтинга. Всего же 11 университетов КНР вошли в топ-100, тогда как в 2010 году — лишь 2 вуза: Пекинский университет на 59-й позиции и Университет Циньхуа на 87-й.

Опыт китайской системы высшего образования может быть применим для России, особенно с учетом переориентации страны на Восток в условиях санкций. «С китайскими вузами нужно выстраивать партнерские отношения. У них очень сильные программы поддержки университетов: сначала это была программа "Первые в мире", затем "Дважды первые", предполагающая уже опережающее лидерство и большие госинвестиции в развитие китайских университетов. Только в первой программе было более 850 университетов. Это не сопоставимые с нами объемы — впрочем, и по численности населения мы несопоставимы. Китай и нам активно отправляет своих студентов»,— рассказывает директор Института развития образования, профессор департамента образовательных программ Высшей школы экономики Ирина Абанкина. По ее мнению, российско-китайское партнерство может строиться на принципах взаимной выгодности, продуктивности и заимствования.

В свою очередь, Ирина Абанкина уверена, что российским вузам безусловно нужно конкурировать на мировом рынке образования, продвигать собственные и партнерские программы с университетами разных стран, привлекать иностранных студентов. «Одна из ключевых функций высшего образования — формирование мировоззрения и системы ценностей, создание благоприятного отношения к нашей стране в мировом масштабе, сотрудничество в гуманитарной сфере»,— говорит эксперт.

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин считает, что реально конкурировать с ведущими мировыми вузами по возможностям трудоустройства выпускников очень сложно, поскольку взаимного признания дипломов с ведущими странами мира нет, а это как раз и было одним из главных теоретических плюсов Болонской системы. Сейчас же зарубежный рынок труда для наших выпускников нельзя считать в полной мере открытым. «Поэтому и наши вузы для большинства абитуриентов европейских стран малопривлекательны. Сегодня большинство иностранных студентов из стран дальнего зарубежья в России — это азиатские и африканские студенты. Их подготовка очень важна, поскольку, зная русский язык и технологии российской промышленности, они могут быть серьезным подспорьем для развития российского бизнеса в их странах. В этом смысле рейтинги вузов, безусловно, значимы, но не являются определяющими»,— говорит он.

Российское образование конкурентоспособно по качеству, продолжительности, стоимости для студентов, планирующих вернуться работать в свои страны. В частности, в России высокая доля иностранных студентов, которые учатся по медицинским специальностям. «Это совсем другой сегмент: иностранные студенты по окончании университета преимущественно возвращаются на родину, сдают квалификационные экзамены и могут открыть у себя в стране частную практику. Это не автоматическое признание дипломов, но выпускникам достаточно российского образования для сдачи экзаменов и присвоения квалификации. Доля частной практики в здравоохранении, косметологии, медицине, социальном обслуживании высока»,— рассказывает Ирина Абанкина.

Чаще всего работать в России после обучения остаются студенты из стран Центральной Азии. «Поступление в вузы студенты рассматривают как мостик, чтобы встроиться в наш рынок труда. Здесь должна действовать двоякая политика государства: нужно помогать таким студентам учиться и параллельно с этим встраивать в рынок труда, с другой стороны, препятствовать практике, когда студенты приезжают преимущественно на заработки и занимают ниши низкоквалифицированной рабочей силы, хотя сам переезд связан с образованием. В этом случае нужно ставить заслоны, чтобы не создавать каналы нелегальной миграции»,— говорит Ирина Абанкина.

Россия имеет преимущества по большинству образовательных программ. «У нас есть разные направления, в которых мы безусловные лидеры, наработана современная практика, ведутся научные исследования, разработки, и впоследствии мы можем подготовленных специалистов приглашать работать у нас»,— отмечает эксперт. Среди таких направлений — энергетика, включая атомную энергетику, некоторые инженерные школы, креативные индустрии. Качественные программы на уровне мировых лидеров есть у МФТИ, МИФИ, МГТУ, ИТМО, СПбПУ, НИУ ВШЭ. В нефтегазовой сфере сильные программы в Уфе, Омске, Тюмени, также в Татарстане, в том числе по педагогике. Огромный потенциал есть в Томске, Новосибирске, Екатеринбурге.

По словам Бориса Илюхина, система высшего образования в РФ всегда славилась фундаментальной академической подготовкой, научными школами, работавшими в ведущих университетах. «Представляется, что публикационная активность, которая является одним из основных элементов рейтингов вузов, не оказывает решающего воздействия на уровень подготовки специалистов и их конкурентоспособность — в моем понимании это немного искусственный показатель. Гораздо важнее уровень доходов выпускников вузов через пять-десять лет после окончания университета»,— полагает эксперт.

Между тем российские власти планируют нарастить инвестиции в науку в ближайшие годы — как государственные, так и частные. Всего затраты государства на науку должны к 2030 году вырасти до уровня не менее 2% ВВП, предполагается пропорциональный рост частных инвестиций: к 2035 году их уровень должен быть не ниже государственных. Речь при этом идет о практическом приземлении исследований вузов на нужды экономики. Чтобы повысить конверсию научных разработок в инновации, в вузах с 2021 года уже развиваются центры трансфера технологий. Новое направление работы под кураторством РАН — создание долгосрочной программы научных исследований по университетам и мониторинг ее выполнения.

Диана Галиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...