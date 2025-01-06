Адвокат сообщил о возбуждении дела из-за инцидента с гимнастками во Владимире

По факту инцидента, произошедшего в спортивной школе олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике города Владимира, возбуждено уголовное дело. Разбирательство займет около двух месяцев, сообщил адвокат Владислав Луньков ТАСС.

Господин Луньков опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» аудиозапись тренировки в школе. На записи слышно, как тренер, используя нецензурную лексику, кричит на спортсменку. Сама девочка призналась, что тренер применяла к ней физическое насилие. «Бьёт, конечно, редко, ну так, частенько, а орёт, конечно, часто. Других детей бьёт максимум по ляжкам, по рукам тоже, по лицу — нет. Бьёт обручем по лицу. Скакалкой она меня тоже била»,— рассказала гимнастка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.

Позднее Владислав Луньков сообщил «РИА Новости», что тренер начала обзванивать родителей, чтобы оказать на них давление. Тем не менее все больше людей готовы дать показания против нее. «Нашлись люди десятилетней давности, которые из других городов готовы приехать и дать показания о ее поведении. То есть это поведение не одного дня — есть свидетели, которые говорят, что десять лет назад она так себя вела»,— добавил адвокат.

Ранее в СМИ было опубликовано обращение жительницы Владимира, которая заявила, что тренер оскорбляет и бьет учеников. По данным издания Life , речь идет об Анастасии Савватеевой-Субботиной — мастере спорта, судье всероссийской категории, которая работает с детьми более 20 лет.