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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения гимнасток во Владимире

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий тренера по художественной гимнастике в отношении сразу нескольких воспитанниц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Поводом для разбирательства стали жалобы родителей, дети которых пострадали от действий их наставника.

До этого в СМИ было опубликовано обращение жительницы Владимира, которая заявила, что тренер регулярно высказывает оскорбления в адрес детей, в том числе используя ненормативную лексику, а также применяет к ним насилие, в ряде случаев применяя для этого спортивный инвентарь.

Женщина рассказала, что дочь после тренировки вернулась домой с синяками и разбитыми губами. Сначала девочка объяснила травмы падением, а позднее призналась, что травмы являются следствием жестокого обращения со стороны тренера. По словам ребенка, тренер заломила ей руки, провела лицом по полу и ударила головой об стену.

Адвокат Владислав Луньков разместил аудиозапись, на которой слышны угрозы, обсценная лексика и звуки ударов. Издание Life предположило, что тренером является мастер спорта и судья всероссийской категории, которая более 20 лет работает с детьми. Инцидент произошел в школе олимпийского резерва №5. Проводится проверка, подлинность аудиозаписи устанавливается.

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