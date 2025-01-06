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Коммерсантъ FM
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В Приднестровье из-за энергокризиса от газа отключили 122 населенных пункта

Из-за энергетического кризиса в Приднестровье от газоснабжения отключено 122 населенных пункта, без газа остались 51,5 тыс. абонентов, сообщила пресс-служба правительства республики.

Газоснабжение в минимальном объеме сохраняется для 17 соцобъектов и 118,5 тыс. квартир для приготовления пищи. Социально значимые объекты, такие как больницы и интернаты, обеспечиваются теплом через автономные котельные на жидком топливе. Генерация на Молдавской ГРЭС составляет 150–170 МВт, однако, отметили в правительстве республики, этого объема недостаточно. В стране введены веерные отключения электричества на четыре часа.

По информации президента непризнанной республики Вадима Красносельского, аварийные отключения электричества за последние сутки затронули 4,8 тыс. человек — на электрических сетях зафиксирована 121 авария.

1 января российский «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию из-за долга «Молдовагаза» (Кишинев называет большую часть задолженности несуществующей). В тот же день в Приднестровье отключили централизованное отопление и горячее водоснабжение. По словам властей, запасы газа в республике кончатся в течение этого месяца. Накануне, 5 января, молдавское Минэнерго сообщило, что Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа из других стран.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Остановка транзита потушила свет».

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