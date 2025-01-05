Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа в ЕС

Приднестровский «Тираспольтрансгаз» отказался от предложения помощи молдавских госкомпаний в импорте газа из других стран после прекращения поставок из России, сообщил госсекретарь Минэнерго Молдавии Константин Боросан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«2 января 2025 года "Молдовагаз" и "Энергоком" предложили "Тираспольтрансгазу" функциональный механизм закупки природного газа на региональных рынках… В тот же день "Тираспольтрансгаз" отказался от этой формы сотрудничества»,— написал господин Боросан в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Он также отметил, что правительство Молдавии предложило самостоятельно закупать газ для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, и поставлять ее потребителям правого берега Днестра. Однако ответ от «Тираспольтрансгаза» по этому вопросу пока не получен, добавил министр.

1 января российский «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию. Дефицит газа вынудил правительство Молдавии переключиться на более дорогие поставки из Румынии. Остановка транзита затронула и Приднестровье, жители которого столкнулись с массовым отключением электричества. По словам властей, запасы газа в республике кончатся в течение этого месяца.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Остановка транзита потушила свет».