Издание Politico составило список «черных лебедей» 2025 года

Американский журнал Politico представил список «черных лебедей» на основе опросов 15 футурологов, ученых и аналитиков. «Черные лебеди» — события, которые меняют ситуацию в мире; этот термин придумал американский политолог Нассим Талеб.

В список «черных лебедей» 2025 года вошли кризис в сфере энергобезопасности, масштабная эпидемия в Соединенных Штатах, а также риски, связанные с климатическими изменениями.

Журнал прогнозирует столкновения внутри США, которые будут связаны с внутренней политикой Дональда Трампа и возможными изменениями границ штатов.

Экономисты предупреждают о многочисленных угрозах, связанных с кратно возросшими возможностями ИИ, которые Китай может использовать как оружие в будущих торговых войнах с США. Эксперты предупреждают о крупнейшей кибератаке в истории и следующем за этим обвалом рынка.

Среди вероятных политических потрясений журнал сообщает о возможном альянсе Трампа и Си Цзиньпина, дипломатической игре вокруг остановки разработок иранского ядерного оружия и, напротив, тайного создания Южной Кореей собственного ядерного арсенала.

С возможным использованием ядерного оружия в военных целях журнал связывает главные угрозы мировой безопасности 2025 года. В то же время эксперты не выражают никакого оптимизма касательно разрешения израиле-палестинского конфликта. Аналитики Politico также размышляли о возможном перевороте в Белоруссии и приходе к власти Светланы Тихановской.

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