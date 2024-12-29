Ким Чен Ын объявил о стратегии «самого жесткого противодействия» США

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил во время пленарного заседания Центрального комитета партии о планах содействовать развитию отношений с дружественными странами в 2025 году. Он также объявил о стратегии «самого жесткого противодействия» США, передает Центральное телеграфное агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Чен Ын

Фото: Reuters Ким Чен Ын

Фото: Reuters

Сообщается, что в ходе заседания, прошедшего с 23 по 27 декабря, подводились итоги 2024 года и ставились задачи, которые государству предстоит решить в 2025 году. В частности, были выдвинуты задачи по обеспечению «внешней фазы корейской революции» с помощью активных внешнеполитических действий.

Ким Чен Ын подчеркнул, что США являются самой реакционной страной, которая считает антикоммунизм своей неизменной государственной политикой. По его словам, у КНДР появился четкий алгоритм ответных действий, когда альянс США, Японии и Южной Кореи расширился как «агрессивный ядерный военный блок». В то же время глава государства отметил, что стратегия Пхеньяна будет направлена на защиту перспективных государственных интересов КНДР и обеспечение ее безопасности.

В ноябре глава КНДР заявлял об опасности начала термоядерной войны с США. Ким Чен Ын счел, что Вашингтон обостряет ситуацию на Корейском полуострове за счет развертывания своих стратегических средств. Он также сказал, что КНДР удостоверилась во враждебной политике США после переговоров с американской стороной.