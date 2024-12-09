Российский актер Юрий Борисов номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» (Anora, 2024) американского кинорежиссера Шона Бэйкера, сообщил журнал Variety. Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на эту премию.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Юрий Борисов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Другие номинанты в категории «Лучший актер второго плана»: Киран Калкин (фильм «Настоящая боль», A Real Pain), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец», A Complete Unknown), Гай Пирс («Бруталист», The Brutalist), Джереми Стронг («Ученик», The Apprentice), Дензел Вашингтон («Гладиатор 2», Gladiator II).

Премьера фильма «Анора» состоялась 21 мая на Каннском фестивале. Лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви». В российский показ картина вышла 17 октября. В фильме Юрий Борисов сыграл роль Игоря — одного из подручных российского бизнесмена, сын которого женился на молодой стриптизерше из Бруклина, а его семья стремится расторгнуть брак.

Юрию Борисову 32 года. В 2013 году окончил театральное училище имени Щепкина. Среди наград: три «Золотых орла» за лучшую мужскую роль в фильмах «Бык» (2020), «Калашников» (2021), «Капитан Волкогонов бежал» (2022), «Золотой лист» за лучшую мужскую роль в фильме «Зойкина квартира» (2013).

Премия «Золотой глобус» учреждена Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Вручается с 1944 года. В американской киноиндустрии считается второй по престижу после «Оскара». Оглашение победителей «Золотого глобуса» пройдет 5 января 2025 года.