В Кировской области по факту гибели людей при пожаре возбудили дело

Следственное управление Следственного комитета Россси (СКР) по Кировской области возбудило уголовное дело по факту гибели нескольких человек при пожаре в одноэтажном доме. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления ведомства.

«Малмыжским межрайонным следственным отделом СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)»,— сказано в комментарии.

По версии следствия, днем 5 января в поселке Кильмезь Кильмезского района в жилом доме, расположенном на улице Садовой, произошло возгорание. После локализации пожара спасатели обнаружили тела восьми проживавших в доме лиц в возрасте от 66 до 92 лет. Место происшествия осматривают следователи и следователи-криминалисты. Точное количество жертв устанавливают.

Губернатор региона Александр Соколов написал в Telegram-канале, что в доме проживали 11 человек, большинство из них пенсионеры. Трое эвакуировались.