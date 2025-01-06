Число погибших при пожаре в доме в Кировской области увеличилось до восьми

Число погибших в результате пожара в доме в поселке Кильмезь Кировской области выросло до восьми, возгорание полностью ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Ранее стало известно о семи жертвах ЧП в одноэтажном деревянном доме.

Изначально сообщалось о трех погибших, однако при разборе завалов количество жертв стало возрастать. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 480 кв. м. На месте работали 6 специалистов и 14 единиц техники.

Губернатор региона Александр Соколов написал в Telegram-канале, что в доме проживали 11 человек, большинство из них пенсионеры. Трое эвакуировались.