Харрис в Конгрессе сертифицирует итоги выборов президента США и победу Трампа

Новый состав Конгресса США, который начал работу 3 января, сегодня проведет процедуру подсчета и сертификации результатов президентских выборов 5 ноября 2024 года. Победу на выборах одержал представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Проигравшая ему вице-президент Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, будет председательствовать на совместном заседании Палаты представителей и Сената.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден с женой Джилл и вице-президент Камала Харрис с мужем Дагом Эмхоффом

Фото: Ken Cedeno, Reuters Президент США Джо Байден с женой Джилл и вице-президент Камала Харрис с мужем Дагом Эмхоффом

Фото: Ken Cedeno, Reuters

Это необходимо, поскольку, согласно Конституции США, вице-президент страны одновременно занимает должность президента верхней палаты Конгресса — Сената. В декабре все штаты направили результаты голосования в Конгресс после того, как коллегия выборщиков формально проголосовала за победителя в своих штатах.

В этом году процедура изменится: вице-президент выполняет только церемониальную роль, без права оспаривать итоги выборов. Ранее, при равном распределении голосов между сенаторами именно его голос был решающим. Теперь для оформления возражения необходимо письменное заявление с подписями не менее одной пятой сенаторов и членов Палаты представителей, что требует большей поддержки по сравнению с предыдущими правилами. После сертификации после инаугурации 20 января господин Трамп и Джей Ди Вэнс приступят к обязанностям.

Подробнее — в материале «Ъ» «США взялись за старого».