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Коммерсантъ FM
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На месте пожара в доме в Кировской области найдено тело седьмого погибшего

В Кировской области на месте пожара в доме в поселке Кильмезь обнаружено тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Ранее стало известно о шести жертвах ЧП в одноэтажном деревянном доме.

Изначально сообщалось о трех погибших, однако при разборе завалов на месте происшествия обнаружили тела еще трех человек. Работы по разбору и проливке конструкций здания продолжаются, добавили в ведомстве.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 480 кв. м. На месте работали 6 специалистов и 14 единиц техники.

Губернатор региона Александр Соколов написал в Telegram-канале, что в доме проживали 11 человек, большинство из них пенсионеры. Трое эвакуировались.

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