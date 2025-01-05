Шесть человек погибли при пожаре в Кировской области

При пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области погибли шесть человек, сообщила пресс-служба МЧС. По словам губернатора региона Александра Соколова, в доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры, трое из них были эвакуированы.

Изначально сообщалось о трех погибших, однако при разборе завалов были обнаружены тела еще трех погибших. Работы по разбору и проливке конструкций здания продолжаются, уточнили в МЧС.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 480 кв. м. На месте работали шесть специалистов и 14 единиц техники.