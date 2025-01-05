УНИКС защитил победу

Казанский УНИКС в первом в новом году матче обыграл «Зенит» со счетом 75:71. Подопечные Велимира Перасовича не поразили домашнюю публику убойной игрой в атаке, зато были очень надежны в обороне, сумев почти полностью закрыть одного из основных добытчиков гостей Дуэйна Бэйкона. Таким образом, УНИКС, остающийся на третьем месте, сравнялся с питерцами по количеству побед. Впрочем, у «Зенита», идущего на втором месте, еще есть матч в запасе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча между командами УНИКС (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург)

Фото: Пресс-служба БК «УНИКС» Момент матча между командами УНИКС (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург)

Фото: Пресс-служба БК «УНИКС»

В центральном матче недели после возобновления первенства Единой лиги ВТБ УНИКС принимал «Зенит». Команды в нынешнем сезоне встречались уже дважды и обменялись гостевыми победами. К очередному очному противостоянию «Зенит» и УНИКС подошли, занимая второе и третье места соответственно.

Казанцы начали матч, как и полагается хозяевам, они попытались с ходу подавить соперника. Получилось это лишь формально.

Да, УНИКС повел 8:2, но гости довольно быстро освоились и уже к концу первой десятиминутки сами оторвались на шесть очков. При этом, правда, выделить кого-то в составе «Зенита» было непросто. Команда упорно играла на Дуэйна Бэйкона, наставник гостей Хави Паскуаль давал ему много игрового времени, но вовсе не он вел «Зенит» вперед. Нагрузка по зарабатыванию очков довольно равномерно распределялась между игроками питерцев.

Ну а Бэйкон, забегая вперед, провел далеко не лучший свой матч. Формально у него все неплохо — 14 набранных очков. Это второй показатель в команде после Дениса Захарова (17 очков), который временами превращался в своего рода теневого лидера гостей. Но при этом Бэйкон исполнил 21 попытку, из которых с игры реализовал только четыре.

Расточительность «Зенита» в атаке не могла не сказаться на ходе матча.

Да, УНИКС не поражал какой-то особой мощью в игре в атаке, и статистика, скажем, Девона Акун-Перселла, Маркоса Найта, Тони Тейлора вполне укладывалась в их стандартные показатели. Но зато хозяева были очень надежны в обороне, регулярно вынуждая соперника или бросать из неудобной позиции, или вовсе терять мяч. По потерям УНИКС превзошел гостей. У казанцев их 11, у «Зенита» — 16. При такой плотной игре — весомый аргумент. Впрочем, не решающий.

В начале финальной четверти УНИКС усилиями Тони Тейлора и Маркоса Найта вроде бы организовал план отрыва — преимущество хозяев вплотную приблизилось к десятиочковому, но Паскуалю удалось взбодрить команду и вернуть ее в игру. И в целом чаша весов могла склониться в любую сторону. Однако за пару минут до сирены Джален Рейнолдс выдал красивейший данк, что дало хозяевам перевес в пять очков. У «Зенита» был шанс перевести матч в овертайм, но Захаров, до того ни разу не промахнувшийся с игры, важнейший трехочковый бросок не реализовал. В итоге хозяева сумели довести матч до победы со счетом 75:71.

Арнольд Кабанов