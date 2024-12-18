УНИКС разбил пару лидеров

Центральный матч среды в баскетбольной Единой лиге ВТБ завершился выездной победой казанского УНИКСа над петербургским «Зенитом» — 79:76. Это помогло московскому ЦСКА, который в этот день в гостях разгромил «Самару» (93:63), единолично возглавить турнирную таблицу регулярного чемпионата.

Очередной игровой день Единой лиги ВТБ начинался двумя относительно предсказуемыми матчами. В одном из них «Самара» на своей площадке проиграла столичному ЦСКА (63:93), возглавлявшему перед турниром таблицу регулярного чемпионата лишь по дополнительным показателям. В другом «Нижний Новгород» на домашнем паркете оказался сильнее красноярского «Енисея» (83:66).

Центральная встреча дня началась чуть позже в Санкт-Петербурге, где «Зенит», предпринимавший в последнее время попытки сбросить с вершины ЦСКА, принимал казанский УНИКС.

Сильнейшая атака нынешнего сезона (на счету «Зенита» было свыше 90 набранных очков в среднем за матч) играла против сильнейшей обороны (УНИКС пропускал в среднем меньше 70 очков за матч). Словом, противостояние двух систем.

К нему практически сразу же добавилось любопытное индивидуальное противостояние. В составе «Зенита» выделялся форвард Дуэйн Бейкон, набравший за стартовую десятиминутку 14 очков. У УНИКСа блестяще играл вышедший со скамейки запасных центровой Джален Рейнольдс. На его счету было 13 очков и ни одного промаха с игры (американец реализовал пять бросков). Примерно вровень к концу первой четверти шли и команды. На паузу «Зенит» отправился с дефицитом всего в одно очко во многом благодаря успешным дальним броскам.

Но дальше петербуржцы серьезно сдали. Трехочковые у них полетели хуже, других идей не находилось, казанцы начали уходить в отрыв. Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль был в бешенстве. «Почему мы столько позволяем им? Мы совсем не защищаемся!» — кричал он, имея в виду бесконечные проходы под кольцо Рейнольдса и другого игрока передней линии Девона Акун-Перселла. Но тайм-аут был взят, когда соперник вел «плюс-6». А вскоре после него разница увеличилась до 13 очков.

Однако все самое сложное для УНИКСа было еще впереди. В конце первой половины команда ослабила хватку и лишилась двузначного преимущества в счете. Уже через две с половиной минуты после начала третьей четверти она превысила лимит фолов. Защищаться казанцам стало сложнее, и вскоре петербуржцы счет сравняли — 56:56.

Все изменилось вновь, когда на площадку вернулся Рейнольдс. За две с небольшим минуты (а именно столько оставалось до последнего в матче перерыва) баскетболисты УНИКСа совершили рывок 12:0.

В заключительном периоде игра закрылась, стала чрезвычайно вязкой. Временами казалось, что интрига вот-вот умрет, но УНИКС никак не мог наладить атаку, и вялая погоня «Зенита» продолжалась. Продолжалась она до последней минуты. За 13 секунд до финиша от перевеса гостей осталось лишь три очка.

А перед самой сиреной случился эпизод, который привел в ярость уже главного тренера гостей Велимира Перасовича. Этой потерей при вводе мяча из-за лицевой линии Рейнольдс мог перечеркнуть свой вклад (24 очка и 10 подборов). Игроки «Зенита» дважды бросали на ничью, но оба раза безуспешно. Сначала промахнулся самый результативный игрок матча Бейкон (за 34 с лишним минуты на паркете он набрал 33 очка), а через мгновение мимо выстрелил форвард Омари Спеллмен.

В итоге — 76:79. Проиграв впервые с октября, «Зенит» прервал 12-матчевую успешную серию и отстал от ЦСКА по количеству побед в регулярном чемпионате.

Теперь армейцы единолично возглавляют турнирную таблицу сезона, на их счету 18 побед и 2 поражения. Петербуржцы идут вторыми (17 и 3). УНИКС одержал первую в сезоне победу над командой из «большой четверки»: ранее он потерпел по две неудачи во встречах с ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубанью», а также один раз уступил «Зениту». Казанцы занимают третье место (15 и 5). Следом с таким же балансом выигранных и проигранных матчей, но с худшим балансом набранных и пропущенных очков идет «Локомотив-Кубань», который чуть позже в среду обыграл московский МБА-МАИ (84:65).

Роман Левищев