Вучич: Сербия готова выкупить долю России в NIS в случае санкций США

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности республики выкупить долю российских компаний «Газпром нефть» и «Газпром» в нефтекомпании NIS в случае введения санкций США. При этом, по его словам, Белград хотел бы избежать такого развития событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У нас есть сейчас деньги, чтобы выкупить NIS. Если, по оценкам, стоимость компании составляет €1 млрд, то речь идет о €600 млн для выкупа долей "Газпрома" и "Газпром нефти"»,— сказал господин Вучич (цитата по Informer).

Президент также обратился к США с вопросом о целесообразности введения таких санкций, если указанные средства все равно перейдут российской стороне. «Вы хотите наказать их, и мы выплачиваем им часть собственности, и они сразу получат €500, €600 или €700 млн»,— добавил глава государства.

NIS — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе. «Газпром нефти» принадлежат 50% акций NIS, у «Газпрома» — еще 6,15%. О том, что США могут ввести санкции против NIS, господин Вучич впервые рассказал в декабре. После этого он обсудил возможные ограничения с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом. По итогам переговоров с американской стороной Александр Вучич заявил, что для граждан Сербии «хороших новостей нет».

Подробнее о возможных санкциях — в материале «Ъ» «Нефть с высоким содержанием РФ».