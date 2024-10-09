Власти рассматривают возможность ввода платного проезда по новым полосам ЕКАД

Министерство транспорта Свердловской области рассматривает строительство дополнительных полос на «Северном полукольце» Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в рамках концессионного соглашения, рассказал на пресс-конференции глава ведомства Александр Толкачев. Он добавил, что ориентировочная стоимость работ оценивается в 80 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«"Северное полукольцо" для нас является проблемным, здесь идет большое движение со стороны Серова и Нижнего Тагила, в том числе мы знаем, что техника, которая производится на Уралвагонзаводе, возится автомобильным транспортом, не железнодорожным»,— сказал господин Толкачев.

Министр добавил, что проезд по полосам «будет платный». «Но здесь наши требования, которые мы выдвигаем к условным желающим, которые хотят заявиться на это соглашение, о том, что бы проезд транспорта жителей Свердловской области был бесплатным»,— сказал он.

Александр Толкачев отметил, что проектом интересуется «большой пул компаний». «Мы видим федеральные компании, здесь и свердловские компании, в том числе "Свердловскавтодор" проявляет свой интерес к этому»,— пояснил министр.

Господин Толкачев не исключил, что работы по расширению «Северного полукольца» ЕКАД могут начаться за счет средств федерального бюджета.

Василий Алексеев