В Приднестровье отказались от освещения улиц по ночам для экономии электричества

Власти Приднестровья решили временно отключать уличное освещение ночью для экономии электроэнергии. Она стала дефицитной после прекращения поставок газа в Молдавию из России. Как рассказал министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник, уличное освещение будет работать с 16:30 (17:30 мск) и до 20:00 (21:00 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономики Приднестровья Сергей Оболоник

Фото: Министерство экономического развития ПМР Министр экономики Приднестровья Сергей Оболоник

Фото: Министерство экономического развития ПМР

«Это позволит значительно сэкономить, тем самым либо снизить количество веерных отключений, либо уменьшить их длительность»,— сказал министр в комментарии ТАСС. Президент непризнанной республики Вадим Красносельский написал в своем Telegram-канале, что продолжительность веерных отключений электроэнергии в Приднестровье сейчас составляет три часа. Однако, добавил он, эксперты настаивают на четырехчасовых отключениях.

1 января российский «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию из-за долга «Молдовагаза» (Кишинев называет большую часть задолженности несуществующей). В тот же день в Приднестровье отключили централизованное отопление и горячее водоснабжение. По словам властей, запасы газа в республике кончатся в течение этого месяца. 2 января Сергей Оболоник сообщил, что в республике прекратили работу почти все промышленные предприятия.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Остановка транзита потушила свет».