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Коммерсантъ FM
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Почти все предприятия Приднестровья прекратили работу из-за энергодефицита

Министр экономики непризнанного Приднестровья Сергей Оболоник сообщил, что в республике прекратили работу почти все промышленные предприятия. По его словам, работу продолжают лишь производства, которые обеспечивают регион продовольствием.

Сергей Оболоник

Сергей Оболоник

Фото: Министерство экономического развития ПМР

Сергей Оболоник

Фото: Министерство экономического развития ПМР

«Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия… Для других предприятий — для промышленного сектора — нет энергетического ресурса»,— сказал Сергей Оболоник. Его слова приводит издание «Новости Приднестровья» в Telegram-канале.

Как добавил Сергей Оболоник, ситуация с энергетикой остается управляемой и прогнозируемой. При этом, если не решить проблему с поставками газа, предприятия потеряют возможность перезапуститься.

1 января российский «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию из-за долга «Молдовагаза». Кишинев называет большую часть задолженности «несуществующей». Ранее Сергей Оболоник сообщал, что в республике без тепла остались 131 школа и 147 детсадов.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Молдавление на энергетику».

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