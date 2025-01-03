В Белоруссии признали опасной российскую гречку «Фермер» и запретили к продаже

В Белоруссии внесли в реестр опасной продукции гречку марки «Фермер», произведенную ООО «Дары Полей» из Барнаула. С 11 января в стране вводится запрет на ввоз гречки этой марки. Также начнется изъятие ее из обращения.

Госкомитет по стандартизации Белоруссии выявил нарушение: «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела составила 29 минут при норме не более 25 минут». Импортером гречки в Белоруссию выступает компания «Бертал Сервис» из Минска.

Это не первая российская гречка, запрещенная за последние месяцы в Белоруссии. В декабре под запрет попала гречка производства ООО «Вега-инжиниринг». Причина указывалась та же: гречка варится 29 минут вместо заявленных 25. Госкомитет считает, что предоставление производителем недостоверной информации о продукте «автоматически относит его к категории опасных». Как заявили в компании, «Вега-инжиниринг» «ведет работу» с торговыми партнерами из Белоруссии и «выясняет обстоятельства» запрета гречки в республике.