Алтайская компания выясняет обстоятельства запрета ее гречки в Белоруссии

Компания «Вега-инжиниринг» из Алтайского края «ведет работу» с торговыми партнерами из Белоруссии, сообщило региональное управление по пищевой промышленности «РИА Новости». Компания «выясняет обстоятельства» запрета гречки в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ilya Naymushin (RUSSIA - Tags: AGRICULTURE BUSINESS POLITICS FOOD / Reuters Фото: Ilya Naymushin (RUSSIA - Tags: AGRICULTURE BUSINESS POLITICS FOOD / Reuters

Белорусский государственный комитет по стандартизации запретил гречку производителя, потому что наименование на упаковке, как утверждается, не соответствует составу продукта. По мнению белорусских экспертов, крупа долго варится: 29 минут при норме до 25 минут. Госкомитет считает, что предоставление производителем недостоверной информации о продукте «автоматически относит его к категории опасных».