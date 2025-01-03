«Очередной поворот» и возвращение «Михалыча»

2024 год был богат на отставки и назначения в Ярославской области. Менялись не только ключевые фигуры ведомств, но и руководители, отработавшие на своих должностях по много лет и казавшиеся незаменимыми. Ключевые кадровые перемены 2024 года — в обзоре «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лоренц

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Александр Лоренц

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

В 2024 году сменился прокурор Ярославской области. О том, что Александр Лоренц покидает свой пост, стало известно в августе. Он возглавлял прокуратуру с декабря 2022 года. После отставки господин Лоренц стал заместителем губернатора Белгородской области. Однако в этой должности он проработал недолго, вступив в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Указом от 28 ноября президент Владимир Путин назначил прокурором Ярославской области Климента Юрздицкого, ранее работавшего заместителем прокурора Тверской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Климент Юрздицкий

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Климент Юрздицкий

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Неожиданной стала смена руководителя избирательной комиссии Ярославской области. В июне на заседании Центризбиркома председатель ЦИК России Элла Памфилова сказала, что глава ярославской комиссии скоро покинет свой пост. Как выяснилось, претензии возникли из-за искажения количества избирателей во время выборов в марте. Глава избиркома Елена Новик добровольно ушла в отставку, а ее место занял Сергей Фефилин, ранее бывший заместителем председателя комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фефилин и Елена Новик (в центре)

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Сергей Фефилин и Елена Новик (в центре)

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Значительные кадровые перемены произошли в культурной сфере региона. В июле покинула свой пост министр культуры Марина Васильева, проработавшая во главе ведомства 12 лет. Сферу деятельности госпожа Васильева не изменила, став советником губернатора. Исполняющей обязанности министра назначена Ирина Ширшова, ранее работавшая заместителем руководителя ведомства.

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Фото: Страница Марины Васильевой ВКонтакте Марина Васильева

Фото: Страница Марины Васильевой ВКонтакте

Вскоре после перемен в руководстве министерства свой пост покинул руководитель академического губернаторского симфонического оркестра, народный артист России Мурад Аннамамедов. Он руководил оркестром 30 лет. Как сообщил сам дирижер, его уволили по сокращению штата. Новым руководителем оркестра стал бывший дирижер театра «Новая Опера», бывший руководитель юношеского симфонического оркестра при Московской государственной консерватории Василий Валитов.

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Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Мурад Аннамамедов

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Сменилось руководство и в Ярославском театре юного зрителя. Свой пост по собственному желанию покинул директор Дмитрий Стрекалов, оставшись при этом главой расположенного в здании ТЮЗа кукольного театра. Исполняющей обязанности директора была назначена доктор педагогических наук Татьяна Артеменкова. Ранее она возглавляла частное учреждение дополнительного профессионального образования ИПК «Конверсия» и к театру отношения не имела. В конце декабря она также уволилась.

Сменила амплуа и супруга мэра Ярославля Татьяна Молчанова. Работавшая до этого заместителем директора принадлежащего мэрии АО «Вознесенский» (культурно-спортивный комплекс — «Ъ-Ярославль»), госпожа Молчанова была назначена директором ярославского филиала компании «Росгосцирк». Здание цирка находится через дорогу от «Вознесенского». Прежний директор ярославского цирка Глеб Ухватов покинул должность «в связи с желанием сменить сферу деятельности».

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Фото: Росгосцирк Татьяна Молчанова

Фото: Росгосцирк

Самым неожиданным назначением года стало избрание на пост главы Акимовского района Запорожской области представителя Ярославской области в районе Александра Трудоношина. Жизнь бывшего главы центральных районов Ярославля сделала, по его словам, «очередной поворот». Ярославец сменил на посту главы Юлию Губанову, которая заключила контракт с Минобороны и отправилась на спецоперацию.

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Фото: страница Александра Трудоношина ВКонтакте Александр Трудоношин

Фото: страница Александра Трудоношина ВКонтакте

В 2024 году избран новый ректор Ярославского государственного театрального института. Им стала Татьяна Ерохина, ранее занимавшая должность проректора. Возглавлявший вуз с 2007 года ректор Сергей Куценко оставил свой пост в связи с достижением 70-летнего возраста. Госпожа Ерохина была избрана на конференции: за нее проголосовали 43 из 54 делегатов.

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Фото: ЯГТИ Татьяна Ерохина

Фото: ЯГТИ

Серия кадровых перестановок традиционно шла весь год в правительстве Ярославской области, в том числе в связи с объединением ряда структур. Вот лишь некоторые из них. Свои посты покинули министр транспорта Мурат Баснукаев (министерство было объединено с министерством дорожного хозяйства), министр цифрового развития Александр Королев, министр лесного хозяйства и природопользования Дмитрий Пеньков, министр ЖКХ Алексей Рябченков. Господин Рябченков фактически остался в структуре региональной власти, возглавив Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.

Отдельно стоит отметить уход главы службы охраны объектов культурного наследия Анны Рожковой, которая ранее возглавляла аналогичный орган в Ивановской области и отличалась открытостью своей работы. Также ушел руководитель государственной ветеринарной службы области Александр Чавгун, который работал на этом посту 11 лет. Покинули свои посты и ряд руководителей, которые работали в статусе и.о. Окончательно ушел первый заместитель председателя правительства Максим Авдеев, появившийся в регионе с прежним губернатором Дмитрием Мироновым. В последнее время господин Авдеев не курировал ни одно из ведомств в правительстве. Пост первого вице-премьера занял Денис Хохряков, ранее бывший заместителем главы правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Рожкова

Фото: Страница Анны Рожковой ВКонтакте Анна Рожкова

Фото: Страница Анны Рожковой ВКонтакте

Высокая кадровая турбулентность наблюдалась в 2024 году и в органах местного самоуправления. В течение года произошли внеплановые смены глав нескольких районов и поселений, ушли многие главы-«долгожители». В августе подал в отставку глава Любимского района 68-летний Александр Кошкин, он руководил муниципальным образованием 20 лет. В ноябре ушел 68-летний глава Большесельского района Владимир Лубенин, отработавший 16 лет. Неожиданно ушел глава Пошехонского района Николай Белов, занимавший этот пост на протяжении 14 лет. На его место был назначен Евгений Иголка из Белгородской области. Удивительно стабильной на этом фоне выглядела мэрия Ярославля, где за год не сменилось ни одного заместителя мэра. Лишь на посту ио главы Кировского и Ленинского районов появился челябинец — 34-летний Андрей Самохвалов.

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Фото: ФК "Шинник" Александр Побегалов

Фото: ФК "Шинник"

Наиболее заметным кадровым событием в спортивной сфере региона стала отставка главного тренера ФК «Шинник» Дмитрия Черышева и возвращение легендарного тренера клуба Александра Побегалова. В своей карьере господин Побегалов трижды возглавлял «Шинник», в том числе выводил его в премьер-лигу. Является любимцем болельщиков, которые неофициально зовут его «Михалыч».