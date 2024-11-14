Бывший ярославский чиновник возглавил район в Запорожье
Бывший глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин стал главой Акимовского района Запорожской области. Об этом он сам сообщил на своей странице ВКонтакте.
«Ъ» сообщал, что бывшая глава района Юлия Губанова заключила контракт с Минобороны РФ и отправилась на спецоперацию.
Александр Трудоношин
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
«Прошу прощения за недолгое молчание, жизнь делала очередной поворот. Благодарю за оказанное доверие жителей Акимовского района и депутатского корпуса. После прохождения конкурсных процедур решением депутатов Акимовского муниципального округа сегодня я утвержден в должности главы»,— написал господин Трудоношин.
Ранее Александр Трудоношин работал представителем Ярославской области в Акимовском районе. Область взяла шефство над районом и оказывает ему помощь.