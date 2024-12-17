Главным тренером «Шинника» вновь стал Александр Побегалов

Главный тренер футбольного клуба «Шинник» Дмитрий Черышев покидает свой пост по соглашению сторон, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Контракт был расторгнут досрочно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Побегалов

Фото: ФК "Шинник" Александр Побегалов

Фото: ФК "Шинник"

За год под руководством Черышева команда заняла седьмое место в чемпионате 2023/2024 и на 14-й позиции в текущем сезоне. «Шинник» успешно прошел три этапа розыгрыша Кубка России. Михаил Евраев поблагодарил Черышева за работу и пожелал ему дальнейших успехов.

Новым главным тренером назначен Александр Побегалов, легенда ярославского футбола. Он провел большую часть своей карьеры в «Шиннике», пройдя путь от детского тренера до главного тренера основной команды. За 13 лет работы Побегалов помог клубу провести наибольшее количество сезонов и матчей, последние годы работая спортивным координатором.

Антон Голицын