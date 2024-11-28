Ели ноги унесли

Расширение географии авиаперевозок сдерживает рост стоимости перелетов на зарубежных направлениях, на предстоящие новогодние праздники они подорожали всего на 4–8% год к году. Это ожидаемо привело к увеличению спроса: международные перевозки формируют почти треть в структуре продаж авиабилетов на каникулы. На внутренних направлениях перелеты стали дороже на 6–11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Доля международных направлений в структуре бронирований авиаперелетов на новогодние праздники (30 декабря — 8 января) составила 31%, увеличившись год к году на 7 процентных пунктов (п. п.), подсчитали в «Авиасейлс». В «Яндекс Путешествиях», в свою очередь, отмечают сокращение в структуре продаж доли внутренних направлений. Согласно OneTwoTrip, год к году значение сократилось на 17 п. п, до 52%. Доля зарубежных бронирований выросла с 31% до 48%.

Активность на международных направлениях увеличивается в условиях сдержанного роста цен.

Согласно «Яндекс Путешествиям», средний чек при бронировании перелетов туда—обратно в страны дальнего зарубежья на период с 28 декабря по 8 января составляет 67,3 тыс. руб., что больше год к году всего на 4%. В OneTwoTrip отмечают, что билет в одну сторону подорожал на 5%, до 42 тыс. руб. В случае стран ближнего зарубежья прирост составил 8%, до 34,5 тыс. руб., при перелете туда—обратно, отмечают в «Яндекс Путешествиях».

На некоторых популярных направлениях аналитики фиксируют снижение цен. Средняя стоимость перелета из России в ОАЭ на праздники, по данным «Яндекс Путешествий», год к году сократилась на 22%, до 63,5 тыс. руб. В случае Грузии падение составило 57%, до 34,3 тыс. руб. Динамику аналитики связывают с ростом предложения. Перелет в Хошимин, согласно OneTwoTrip, подешевел на 7%, до 40 тыс. руб., в одну сторону.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин замечает, что расширение объемов зарубежной перевозки происходит за счет российских авиакомпаний, у которых доля международных воздушных линий (МВЛ) в структуре перевезенных пассажиров за последний год выросла с 20% до 28%. При этом доля зарубежных авиакомпаний на российском рынке достигает рекордных 40%, уточняет эксперт. Для сравнения: в докризисном 2019 году речь шла о 25%.

Эксперт поясняет, что рост предложения, в том числе из разных регионов страны, сдерживается увеличением цен на билеты, несмотря на активное восстановление спроса.

В S7 Airlines пояснили, что в зимнем сезоне авиакомпания увеличила частоту перелетов из Новосибирска в Баку, Пекин, Дубай, Ереван, Стамбул и Самарканд; из Иркутска в Пекин и Бангкок. Добавились новые маршруты в Бангкок, Астану, Алматы, Шанхай, Гуанчжоу, Пхукет. Предложение на МВЛ отстает от уровня 2019 года, но пассажиры адаптируются к изменившимся условиям, это обеспечивает положительную динамику, пояснили в компании. Но аномального спроса на новогодние праздники в S7 Airlines не фиксируют.

Выраженный рост спроса на рынке международных перевозок показывают азиатские страны. Согласно «Яндекс Путешествиям», популярность перелетов в Таиланд на зимние каникулы год к году выросла втрое, в Китай — почти вдвое. В «Ависейлс» замечают, что на 11-м месте по популярности оказалась Индонезия, куда в этом году стали выполняться прямые авиарейсы. Интерес к Грузии с расширением авиасообщения, по оценкам «Яндекс Путешествий», увеличился в 6,5 раза, в то время как Турция потеряла 12%.

Средняя стоимость перелета туда—обратно на внутренних направлениях на период с 28 декабря по 8 января, по данным «Яндекс Путешествий», составляет 19,6 тыс. руб., что больше на 11% год к году.

В OneTwoTrip отмечают, что стоимость билета в одну сторону выросла на 6%, до 10,5 тыс. руб. В августе Росстат фиксировал рост стоимости перелетов в экономклассе по России на 29,8% год к году. Дмитрий Горин связывает динамику с дефицитом флота и общим увеличением затрат перевозчиков. Одновременно эксперт замечает, что перевозки по стране — сегмент, где рост цен может существенно сдерживать активность потребителей. Это может способствовать переориентации спроса и росту доли автотуристов, говорит он.

На внутреннем рынке аналитики «Яндекс Путешествий» зафиксировали заметный рост интереса путешественников к перелетам в Казань (на 42% год к году), Самару (на 23%), Новосибирск (на 20%). В то же время традиционные лидеры продаж — Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград — показали сокращение активности на 4–12% год к году.

Популярные направления зарубежных перелетов из России с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года Выйти из полноэкранного режима Страна Средняя стоимость перелета туда-обратно (тыс. руб.) Изменение за год (%) Турция 59,27 16 Узбекистан 35,14 -5 Азербайджан 38,87 -2 Армения 38,71 -0,4 Белоруссия 17,17 10 ОАЭ 63,53 -22 Казахстан 51,12 64 Грузия 34,29 -57 Китай 70,15 -15 Сербия 106,68 1 Таиланд 98,32 -22 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Путешествия».

Александра Мерцалова, Айгуль Абдуллина