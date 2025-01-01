В Анапе после утечки мазута спасли 1,8 тыс. птиц

В центре спасения птиц в Анапе, по данным на 1 января, спасли 1861 птицу, сообщил оперштаб Краснодарского края. Из них 1,4 тыс. передали на реабилитацию. Оперштаб добавил, что возможности существующих центров помощи животным почти исчерпаны.

«Пернатых, которым нужна помощь, ежедневно становится больше, темпы поступления таких пациентов увеличиваются. Поэтому рассматривается возможность расширить площади центров спасения в Анапе… идет поиск новых пунктов реабилитации в разных регионах России»,— говорится в сообщении оперштаба.

На черноморском побережье Краснодарского края работают несколько центров помощи птицам в Анапе и Темрюкском районе. Самый большой находится в поселке Витязево. Там работают 26 ветеринаров и волонтеров.

Разлив мазута в Черном море произошел 15 декабря в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В Краснодарском крае и Крыму действует режим ЧС. Известно, что погибли как минимум 210 птиц и более 10 дельфинов.

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