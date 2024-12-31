Матч ТВ покажет ЧМ по футболу в 2026 году

Матч ТВ сообщил, что получил права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2026. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем примут участие 48 сборных, всего состоится 104 матча.

В декабре «Матч ТВ» также купил права на показ UFC в России. Cпортивный телеканал будет показывать все титульные бои промоушена. Контракт рассчитан на три года. По неофициальным данным, сумма сделки составила $15 млн.

Подробности — в материале «Ъ FM».