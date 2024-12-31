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Коммерсантъ FM
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Москва проведет новогодние сезоны

Как отметить праздник в столице

Красная площадь будет закрыта для посетителей в новогоднюю ночь. “Ъ FM” выяснил, как еще, помимо домашнего застолья, можно встретить Новый год в столице. Как и в 2023-м, отметить праздник московского Кремля будет нельзя, сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Площадь закроют в 18.00 вечера, а откроют 1 января в 8 утра. Исключение сделано для ГУМ-катка: новогодний сеанс продлится с 22.00 до 2.00. Стоимость посещения превышает 12 тыс. руб., но, как сообщили “Ъ FM” в колл-центре ГУМ-катка, все билеты были раскуплены еще несколько дней назад.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Альтернативными площадками для празднования могут стать некоторые столичные улицы, говорит руководитель архитектурно-градостроительного бюро Master's Plan Юлия Зубарик: «Центр Москвы потрясающе украшен: Никольская улица, Никитские… Вообще одно удовольствие пройтись. Я точно знаю, что будет работать каток на ВДНХ и в парке Горького до трех часов ночи, но нужно спешить покупать билеты, потому что пустят только по ним, конечно. Я знаю еще одно секретное место: если забронировать стол в ресторане в ГУМе на Красной площади, то можно будет под бой курантов выйти на улицу. Что касается фестивальных площадок, то они будут закрываться часам к восьми вечера 31 декабря, поэтому активных уличных гуляний в самом центре городе в новогоднюю ночь не предусмотрено, только в каких-то специально отведенных местах. Но я уверена, что в спальных районах будет людно».

Циклон спешит к Новому году

Собеседница “Ъ FM” Наталья приехала на каникулы из Санкт-Петербурга в Москву. Она ожидает, что прогулка по украшенной огнями столице с посещением театров и развлекательных площадок принесет много впечатлений: «Мы приехали до 6-7 января. В наши планы входит в первую очередь посещение театра, потом мы собираемся поехать на каток либо на ВДНХ, либо в парке Горького. Возможно, выберемся куда-нибудь за город. Потом планируем совершить несколько пеших прогулок по вечерней Москве, маршрут начнем с Чеховской и пройдем до Красной площади по Тверской и дальше. Интересно посмотреть украшенные станции подземки, иллюминацию в центре города, елки. Да, Петербург, конечно, тоже украшают, но так как мы уже достаточно давно там живем, то в праздники обходим людные места стороной. Москва позволит сменить картинку».

Еще один вариант для встречи Нового года вне дома — праздничный ужин в ресторане или вечеринка в клубе. Как сообщили “Ъ FM” в столичных заведениях, во многих из них еще есть свободные столики.

Банкетный зал «Крым terrace»: «У нас мероприятие с 22.00 до 5.00 с активной шоу-программой, розыгрышами, меню и безлимитным алкогольным баром. Мы не концентрируемся на приглашении какой-то одной музыкальной группы, которая выступает всю ночь. В этом году это будет ведущий, выступит кавер-группа, танцевальный коллектив, шоу-балет, пройдет светодиодное и лазерное шоу. Будет такая страничка юмора в том плане, что у нас будет выступать двойник Филиппа Киркорова. Пока еще за 24-м столом у нас осталось два единственных места категории "стандарт" по цене 29 тыс. руб., "стандарт промо" идет за 25 тыс. руб. Далее на компанию из двух человек есть два места за 10-м столиком за 5 тыс. руб. За ним же есть возможность купить два билетика по категории "ВИП промо", 34 тыс. руб. он стоит».

Клуб Atlas: «Столы есть, но они у нас уже все на резерве. Один стол остался на втором этаже, депозит — 200 тыс. руб. Вход за бар будет 10 тыс. руб. с человека. Программа планируется праздничная, ведущий у нас будет. В стоимость входит только вход, депозит оплачивается отдельно. На баре поужинать, наверное, не получится, это, скорее, про алкоголь и кальян. У нас просто бар контактный, там нет посадочных мест».

Караоке-клуб Fillary: «Депозит — 15 тыс. руб. с человека. Это будет место за столиком. Из новогоднего меню там только сельдь под шубой и оливье, а все остальное классика: салат "Цезарь", европейская кухня. Планируется выступление кавер-бэнда, вести шоу будет ведущий, в рамках праздничной программы — шоу-балет, конкурсы, призы. Дед Мороз со Снегурочкой, диджей. Караоке будет, конечно, это основная часть».

Теплоход River Palace: «С 22.00 до 1.30 будет круиз, и потом теплоход будет до полпятого утра стоять у причала Фрунзенский. Программа только одним номером отличается. Стоимость места за рамками круиза — 24,9 тыс. руб., 28,9 тыс. руб., 30,9 тыс. руб., 32,9 тыс. руб. Вместе с речной прогулкой — от 39,9 тыс. руб., это категория "Фортуна", где вы не можете выбрать места. Если с выбором мест, то цена — 44,9 тыс. руб. Все включено — и холодные закуски, и салаты будут уже на столе стоять. Алкоголь и безалкогольные напитки безлимитны».

Еще одна опция для жителей Москвы или гостей — праздничный ужин в банкетных залах гостиниц. Например, из окон отеля «Балчуг Кемпински» открывается вид на Кремль, а в стоимость новогоднего вечера включено размещение в номере, рассказала “Ъ FM” генеральный менеджер «Балчуг Кемпински» Лада Самодумская: «Новый год у нас празднуется на двух площадках. Обе они панорамные и с видом на куранты, Красную площадь. Это залы "Библиотека" и "Москва". Оба банкета предлагают широчайший выбор закусок, деликатесов, устриц, крабов, салатов, десертов, огромный выбор премиальных напитков тоже включен в стоимость. Большая развлекательная программа. Тема нашего новогоднего праздника на всех площадках — "В гостях у Щелкунчика". Стоимость этой программы — 99 тыс. руб. на человека в зале "Москва". Остался всего лишь один столик на двоих в зале "Библиотека", стоит от 125 тыс. руб., в стоимость включено размещение и завтрак на следующий день».

В столичном дептрансе сообщали, что все новогодние каникулы на улицах Москвы можно будет парковаться бесплатно, в том числе там, где действуют тарифы 380, 450 и 600 руб./ч, а также в зонах динамического тарифа.

Новый Год в столице

Новый Год в столице

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Анна Кулецкая, Ульяна Горелова

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