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Коммерсантъ FM
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Новый Год в столице

Фоторепортаж

Как преобразилась Москва к празднованию Нового Года — в фотогалерее «Ъ».

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Посетители ГУМ-ярмарки

Посетители ГУМ-ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Люди на улице столицы

Люди на улице столицы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Новогодние украшения на Лубянской площади

Новогодние украшения на Лубянской площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В этом году в Москве установили более 4,5 тыс. световых декоративных конструкций

В этом году в Москве установили более 4,5 тыс. световых декоративных конструкций

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Люди на Никольской улице

Люди на Никольской улице

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уличный фестиваль «Путешествие в Рождество» на площади Революции

Уличный фестиваль «Путешествие в Рождество» на площади Революции

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Новогодние украшения на Театральной площади

Новогодние украшения на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Цифры «2025» на Лубянской площади

Цифры «2025» на Лубянской площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетительница ГУМ-ярмарки

Посетительница ГУМ-ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На Манежной площади елку украсили в стиле «Голубого огонька»

На Манежной площади елку украсили в стиле «Голубого огонька»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Девушка на Никольской улице

Девушка на Никольской улице

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Посетители ГУМ-ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Люди на улице столицы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Новогодние украшения на Лубянской площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В этом году в Москве установили более 4,5 тыс. световых декоративных конструкций

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Люди на Никольской улице

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уличный фестиваль «Путешествие в Рождество» на площади Революции

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Новогодние украшения на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Цифры «2025» на Лубянской площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетительница ГУМ-ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На Манежной площади елку украсили в стиле «Голубого огонька»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Девушка на Никольской улице

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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