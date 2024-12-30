Фото 30.12.2024, 16:35 Новый Год в столице Фоторепортаж Как преобразилась Москва к празднованию Нового Года — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Посетители ГУМ-ярмарки Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Люди на улице столицы Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Новогодние украшения на Лубянской площади Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото В этом году в Москве установили более 4,5 тыс. световых декоративных конструкций Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Люди на Никольской улице Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Уличный фестиваль «Путешествие в Рождество» на площади Революции Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Новогодние украшения на Театральной площади Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Цифры «2025» на Лубянской площади Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Посетительница ГУМ-ярмарки Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото На Манежной площади елку украсили в стиле «Голубого огонька» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Девушка на Никольской улице Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Следующая фотография 1 / 11 Посетители ГУМ-ярмарки Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Люди на улице столицы Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Новогодние украшения на Лубянской площади Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото В этом году в Москве установили более 4,5 тыс. световых декоративных конструкций Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Люди на Никольской улице Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Уличный фестиваль «Путешествие в Рождество» на площади Революции Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Новогодние украшения на Театральной площади Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Цифры «2025» на Лубянской площади Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Посетительница ГУМ-ярмарки Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото На Манежной площади елку украсили в стиле «Голубого огонька» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Девушка на Никольской улице Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото