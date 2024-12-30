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Коммерсантъ FM
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Циклон спешит к Новому году

Какую погоду ждать в праздничную ночь в Москве и Санкт-Петербурге

В новогоднюю ночь москвичей ждет снегопад и температура около нуля. По прогнозам синоптиков, она не опустится ниже -4 градусов. Днем и вовсе ожидается небольшой плюс.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ощутимое похолодание придет в столичный регион только в конце первой недели нового года, рассказал сотрудник Гидрометцентра Анатолий Цыганков: «Ждет нас весенняя погода, можно сказать, эти два дня. Днем слабый плюс, ночью слабый минус. А дальше плавно надвигается небольшая прохлада, к 3-4 января произойдет похолодание до -6 ночью. Циклон надвигается со стороны Питера, поэтому пасмурно. В более южных регионах потеплеет, а чем ближе к Санкт-Петербургу, тем пасмурнее и чуть-чуть больше снега.

Но выпадет снега немного, 2-3 см, и он будет мокрый. В городе будет слякотно и скользко, надо быть аккуратными».

Тем временем в Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности. Там тоже ожидается плюсовая температура, но порывы ветра могут достигать 20 м/с. Из-за непогоды и угрозы наводнения в городе закрыли дамбу, говорит корреспондент “Ъ” в Петербурге Дарья Астанина: «Погода в Петербурге расшалилась. В Смольном 29 декабря еще предупреждали, что 30 декабря будет достаточно сильный ветер, 23 м/с, и в МЧС об этом предупреждали.

В связи с этим в городе объявили желтый уровень опасности. При этом 31 декабря, перед самым Новым годом, в городе ветер будет немножко поменьше — 15-17 м/с, как обещают синоптики.

Но сегодня, 30 декабря, из-за такой погоды в частности закрыли дамбу, движение судов по Кронштадтскому фарватеру тоже остановили. И, как сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга, дамба была закрыта из-за того, что по прогнозу высота волн вне льда — где-то 2-2,5 м. Закрытие дамбы периодически случается. По-моему, 1 декабря тоже сообщали о закрытии, потому что когда такая погода: сильный ветер, шторм, волны, поднятие уровня воды, конечно, принимают такие меры. Это не то что бы какое-то историческое событие, оно достаточно редкое, но с петербургской погодой бывает».

В первые рабочие дни нового года температура в Москве составит от -3 до -5 градусов. Ожидается сильный снег. К концу недели небо прояснится, но в городе заметно похолодает.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

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