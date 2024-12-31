Социальные пенсии в России с апреля 2025 года увеличатся на 14,75%

С 1 апреля 2025 года социальная пенсия в России будет проиндексирована на 14,75%, сообщила в интервью «РИА Новости» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.Светлана Бессараб.

Она добавила, что эти показатели федерального бюджета на 2026 и 2027 годы являются плановыми, но могут быть скорректированы в предстоящем году в случае пересмотра бюджета в части выплат на социальное и пенсионное страхование.

Социальные пенсии ежемесячно выплачиваются государством инвалидам, детям, неработоспособным гражданам и пенсионерам с недостатком трудового стажа. Пособие является частью программы поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

Накануне депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин отметил, что с начала 2025 года средний размер страховой пенсии по старости будет составлять 24 059,12 руб. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что страховые пенсии будут проиндексированы с учетом уровня инфляции. При этом, у правительства остается право на дополнительную индексацию, если инфляция превысит прогнозируемые значения.

Глава Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков подчеркивал, что в следующем году пенсии получат более 42 млн граждан. Согласно опросам, россияне считают приемлемой пенсию в 110 тыc. руб.

Подробности — в материале «Ъ».