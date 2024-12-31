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Коммерсантъ FM
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В Петербурге из-за ветра ограничили доступ к главной городской елке

Власти Санкт-Петербурга временно ограничили доступ жителей к установленной на Дворцовой площади новогодней елке. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. Решение принято из соображений безопасности на фоне усиления порывов ветра. Фотографироваться и записывать видео на фоне елки разрешается, находясь от нее на некотором расстоянии.

Господин Пиотровский рассказал, что в непогоду елка сильно раскачивается, поэтому специалисты укрепляют ее основу и устанавливают дополнительные тросы. Вице-губернатор подчеркнул, что в преддверии праздника на месте дежурят техники и обеспечивают безопасность объекта. «Она (елка.— "Ъ") остается надежно закрепленной и продолжает радовать нас и создавать праздничное настроение, несмотря на капризы погоды. Однако временно, пока бушует стихия, близкий доступ к ели все же ограничим»,— написал Борис Пиотровский в Telegram-канале.

Вчера, 30 декабря, в городе в связи с прогнозируемым подъемом уровня воды в Неве закрывали затворы Комплекса защитных сооружений, также известного как дамба. Сегодня ночью затворы снова открыли.

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Как украсили главную елку страны

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Главную елку страны спилили 9 декабря недалеко от деревни Знаменка в Московской области

Главную елку страны спилили 9 декабря недалеко от деревни Знаменка в Московской области

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Высота елки составляет 30 м, возраст — 90 лет, диаметр ствола — 60 см, а размах нижних ветвей — 8 м

Высота елки составляет 30 м, возраст — 90 лет, диаметр ствола — 60 см, а размах нижних ветвей — 8 м

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

После праздников ствол ели будут использовать для создания сувениров, а семена — для выращивания новых елок

После праздников ствол ели будут использовать для создания сувениров, а семена — для выращивания новых елок

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Рабочие спиливают главную елку страны

Рабочие спиливают главную елку страны

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Украшение новогодней елки на Соборной площади

Украшение новогодней елки на Соборной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тематика оформления елки отражает новогодние традиции разных регионов России

Тематика оформления елки отражает новогодние традиции разных регионов России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Специально для главной елки были изготовлены 400 игрушек

Специально для главной елки были изготовлены 400 игрушек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С помощью шаров и снежинок удалось украсить даже самые тонкие ветки дерева. Также были использованы 150 светодиодных элементов, в том числе мерцающие подвески и сосульки с эффектом бегущего света

С помощью шаров и снежинок удалось украсить даже самые тонкие ветки дерева. Также были использованы 150 светодиодных элементов, в том числе мерцающие подвески и сосульки с эффектом бегущего света

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Главную елку страны спилили 9 декабря недалеко от деревни Знаменка в Московской области

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Высота елки составляет 30 м, возраст — 90 лет, диаметр ствола — 60 см, а размах нижних ветвей — 8 м

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

После праздников ствол ели будут использовать для создания сувениров, а семена — для выращивания новых елок

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Рабочие спиливают главную елку страны

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Украшение новогодней елки на Соборной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тематика оформления елки отражает новогодние традиции разных регионов России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Специально для главной елки были изготовлены 400 игрушек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С помощью шаров и снежинок удалось украсить даже самые тонкие ветки дерева. Также были использованы 150 светодиодных элементов, в том числе мерцающие подвески и сосульки с эффектом бегущего света

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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