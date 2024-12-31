В Петербурге из-за ветра ограничили доступ к главной городской елке

Власти Санкт-Петербурга временно ограничили доступ жителей к установленной на Дворцовой площади новогодней елке. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. Решение принято из соображений безопасности на фоне усиления порывов ветра. Фотографироваться и записывать видео на фоне елки разрешается, находясь от нее на некотором расстоянии.

Господин Пиотровский рассказал, что в непогоду елка сильно раскачивается, поэтому специалисты укрепляют ее основу и устанавливают дополнительные тросы. Вице-губернатор подчеркнул, что в преддверии праздника на месте дежурят техники и обеспечивают безопасность объекта. «Она (елка.— "Ъ") остается надежно закрепленной и продолжает радовать нас и создавать праздничное настроение, несмотря на капризы погоды. Однако временно, пока бушует стихия, близкий доступ к ели все же ограничим»,— написал Борис Пиотровский в Telegram-канале.

Вчера, 30 декабря, в городе в связи с прогнозируемым подъемом уровня воды в Неве закрывали затворы Комплекса защитных сооружений, также известного как дамба. Сегодня ночью затворы снова открыли.