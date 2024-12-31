Дамба в Санкт-Петербурге вновь открыта, угроза наводнения миновала

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений были вновь открыты сегодня в 00:30 мск после закрытия 30 декабря из-за угрозы подъема уровня воды в устье Невы. Информацию об этом распространила Дирекция КЗС. Суда снова могут двигаться по каналу Кронштадтского корабельного фарватера.

Накануне утром все затворы закрывали в целях предотвращения подъема уровня воды в устье Невы выше критических показателей. Доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы был прекращен. Синоптики прогнозировали в Петербурге усиление ветра до 19-24 метров в секунду и высоту волн до 2-2,5 м.