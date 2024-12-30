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Коммерсантъ FM
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Экс-главу Минобороны Армении отпустили из отдела полиции после задержания

Бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна доставили в Тверской отдел полиции в Москве, подтвердил пресс-секретарь армянского МВД Нарек Саркисян агентству Armenia Today. Позднее его отпустили.

Аршак Карапетян

Аршак Карапетян

Фото: Минобороны Армении

Аршак Карапетян

Фото: Минобороны Армении

О задержании Аршака Карапетяна стало известно сегодня, 30 декабря. В Армении экс-главу Минобороны обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и в злоупотреблении властью. На родине он объявлен в розыск с 5 декабря 2024 года. По словам Нарека Саркисяна, в качестве меры пресечения в отношении Карапетяна в Армении заочно избрана подписка о невыезде.

Аршак Карапетян занимал пост министра с 3 августа по 15 ноября 2021 года. С 2018 по 2021 год был советником премьер-министра Никола Пашиняна. В апреле 2024-го Аршак Карапетян объявил о планах создать партию «Всеармянский фронт», но Минюст Армении отказался ее регистрировать.

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