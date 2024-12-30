В Москве задержан экс-министр обороны Армении Карапетян

В центре Москвы задержали бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна, сообщают «Известия», РБК и ТАСС со ссылкой на источники. Аршак Карапетян на родине объявлен в розыск по статьям о незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и властью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Девахина / РИА Новости Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Аршак Карапетян занимал пост министра обороны Армении с 3 августа по 15 ноября 2021 года. С 2018 по 2021 год был советником премьер-министра Никола Пашиняна. В том же году на протяжении трех месяцев был первым замначальника Генштаба. Затем по указу господина Пашиняна был назначен первым замминистра обороны, а спустя два месяца возглавил военное ведомство.

В апреле 2024-го Аршак Карапетян объявил о планах создать партию «Всеармянский фронт». Минюст Армении отказался ее зарегистрировать из-за нарушений законодательства, пишет «Sputnik Армения».