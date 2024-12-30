Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве задержан экс-министр обороны Армении Карапетян

В центре Москвы задержали бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна, сообщают «Известия», РБК и ТАСС со ссылкой на источники. Аршак Карапетян на родине объявлен в розыск по статьям о незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и властью.

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Аршак Карапетян занимал пост министра обороны Армении с 3 августа по 15 ноября 2021 года. С 2018 по 2021 год был советником премьер-министра Никола Пашиняна. В том же году на протяжении трех месяцев был первым замначальника Генштаба. Затем по указу господина Пашиняна был назначен первым замминистра обороны, а спустя два месяца возглавил военное ведомство.

В апреле 2024-го Аршак Карапетян объявил о планах создать партию «Всеармянский фронт». Минюст Армении отказался ее зарегистрировать из-за нарушений законодательства, пишет «Sputnik Армения».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...